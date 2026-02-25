Bí thư Hà Nội: Phải dám dấn thân vào những việc khó, việc mới

TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách, thể hiện bản lĩnh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ...

Sáng 25/2, ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày những nội dung khái quát và định hướng lớn trong tổ chức thực hiện 3 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 71; Nghị quyết số 72; Nghị quyết số 80. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng truyền đạt dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: HNM.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, với vị thế đặc biệt là Thủ đô, Hà Nội mang trên vai sứ mệnh lịch sử và những đặc thù, yêu cầu vượt trội so với bất kỳ địa phương nào khác trên cả nước.

Trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện nghị quyết cho riêng thành phố, mà cao hơn cả phải là “đầu tàu” dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước, với tư duy đột phá và tầm nhìn 100 năm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Hà Nội xác lập những tiêu chuẩn và hệ quy chiếu mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước và đặt trong mối tương quan với những thủ đô, thành phố tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, lấy chuẩn mực và thông lệ quốc tế tiến bộ, phổ quát làm mục tiêu phấn đấu. Các chương trình hành động đều rất rõ quan điểm và giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa cấp thành phố, cấp sở và cấp xã, phường gắn với phân nguồn lực, con người và chuyển đổi số theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Nêu những nội dung trọng tâm của các chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xuyên suốt 4 trục từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa các chương trình hành động thành các kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đơn vị với tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” và nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Ông Ngọc yêu cầu tổ chức thực hiện các chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, từ đó tạo ra động lực tinh thần và nguồn lực vật chất to lớn để đưa các quyết sách chiến lược vào cuộc sống nhanh nhất, sớm nhất; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển nhanh, bền vững, toàn diện giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và khu vực kinh tế nhà nước của Thủ đô, đưa Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Đối với các cấp ủy trực thuộc và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phải chịu trách nhiệm chính trị toàn diện trước Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả thực hiện tại địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, thể hiện bản lĩnh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ để kiến tạo tương lai phát triển nhanh, bền vững cho Thủ đô.

“Trước mắt chúng ta là những nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng là thời cơ to lớn nếu biết nắm bắt và hành động quyết liệt. Tôi tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội, Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả, hoàn thành thắng lợi mục tiêu các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đề ra”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.