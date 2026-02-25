Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hạn chót di dời tài sản tại bãi bồi để thực hiện dự án cầu Vân Phúc qua sông Hồng

Trần Hoàng
TPO - Xã Phúc Lộc (Hà Nội) yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời tài sản tại bãi bồi sông Hồng, bàn giao mặt bằng trước 28/2 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ.

Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Lộc vừa ban hành thông báo về việc thu dọn cây trồng, tài sản, vật kiến trúc trên đất thu hồi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ (Trên địa bàn xã Phúc Lộc) lần 2.

Theo đó, Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Lộc thông báo và yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tổ chức di dời tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất như đã cam kết bàn giao mặt bằng, để chủ đầu tư thực hiện triển khai thi công theo đúng kế hoạch. Đề nghị trưởng các thôn Xuân Trù, Xuân Đoài, Xuân Đông, Cựu Lục thông báo đến các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, di chuyển tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và thực hiện bàn giao mặt bằng trước ngày 28/2/2026.

image-4.jpg
Dự án cầu Vân Phúc qua sông Hồng

Trước đó ngày 9/1/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Lộc phối hợp với UBND xã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Phúc Lộc – Đợt 4. Kết quả 53/54 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua Sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ - trên địa bàn xã Phúc Lộc (Đợt 4). Cùng ngày, Ban Quản Lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Lộc ban hành Thông báo số 06/TB-BQLDA về việc Thu dọn cây trồng, vật kiến trúc trên đất thu hồi để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay còn một số hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện việc thu dọn hoa màu, vật trên đất thu hồi gây ảnh hưởng đến mặt bằng thi công của dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 là dự án nhóm A, công trình cấp I, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô và các tỉnh lân cận. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, hình thành trục kết nối các tuyến đường đã được đầu tư, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Bắc Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Phòng Kinh tế xã Phúc Lộc, tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn xã Phúc Lộc là gần 77.000m2, ảnh hưởng tới 247 hộ dân và 3 tổ chức. Tổng diện tích đất thu hồi lớn, thời gian triển khai gấp trong khi đây là khu vực có đặc thù đi qua nhiều công trình như nhà thờ, chùa…

Trần Hoàng
