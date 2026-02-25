An Giang bố trí hơn 2.700 khu vực bỏ phiếu, phục vụ hơn 3,8 triệu cử tri

TPO - Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại An Giang đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Ghi nhận tại xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ từ cơ sở. Toàn xã có hơn 33.600 cử tri, danh sách đã được niêm yết tại 17 ấp để người dân kiểm tra.

Ông Võ Thanh Xuân - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình (An Giang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại trụ sở ấp Bình Minh. Ảnh: Nhật Huy.

Công tác tuyên truyền được xã Vĩnh Bình đẩy mạnh, thông qua sinh hoạt chi bộ, họp dân và các nền tảng số. Xã đã bố trí 42 tổ bầu cử tương ứng 42 điểm bỏ phiếu tại trường học, trụ sở ấp và một số nhà dân, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho cử tri.

Ông Võ Thanh Xuân - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình cho biết, địa phương đã tập huấn cho cán bộ, công chức, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người.

“Lực lượng đoàn thanh niên được huy động tham gia hỗ trợ công tác bầu cử, từ tuyên truyền trên mạng xã hội đến trang trí, phục vụ tại các điểm bỏ phiếu. Thanh niên tình nguyện sẽ đảm nhận hỗ trợ tại toàn bộ 42 điểm bầu cử trên địa bàn xã", ông Xuân nói.

Theo kế hoạch, từ tuần này, các ứng cử viên đại biểu HĐND xã bắt đầu vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động tại các ấp nơi mình ứng cử. Từ đó để cử tri biết, lựa chọn người đủ đức, đủ tài.

Nhiều địa phương ở An Giang đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, sau hiệp thương lần thứ ba, địa phương đã lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành 100% hội nghị hiệp thương theo quy định.

An Giang được bầu 21 đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh do địa phương giới thiệu.

Với HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến bầu 85 đại biểu từ 143 người ứng cử chính thức. HĐND cấp xã sẽ bầu 2.449 từ 4.500 người ứng cử.

Toàn tỉnh An Giang có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với hơn 3,8 triệu cử tri tham gia bầu cử. Tới nay, các địa phương đã hoàn tất niêm yết danh sách cử tri tại địa phương.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ. Riêng hiệp thương lần thứ ba hoàn thành sớm hơn kế hoạch (trước Tết Nguyên đán).

Ông Mừng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; kiểm tra chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử, đặc biệt ở cấp cơ sở. Kiên quyết không đưa vào danh sách những trường hợp không đủ điều kiện, tuyệt đối không sử dụng tài sản công, tiền bạc, quà tặng để vận động bầu cử trái quy định.