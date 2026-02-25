Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ 16 đơn vị tại Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên 83 người, đang công tác tại 16 cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Quá trình bốc thăm đảm bảo tính ngẫu nhiên, minh bạch và tuân thủ các tiêu chí, số lượng theo đúng quy định về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

vl-3518.jpg
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả, qua bốc thăm đã xác định được danh sách 83 người đang công tác tại 16 cơ quan, đơn vị để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm nay, gồm các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển; Ban Quản lý Khu kinh tế; Trường Cao đẳng Vĩnh Long; Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo; UBND phường/xã: Phước Hậu, Cái Nhum, Trung Ngãi, Song Lộc, Hòa Minh, Nhuận Phú Tân, Thạnh Phước, Hưng Mỹ.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, thông qua xác minh tài sản, thu nhập góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc kê khai theo quy định. Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cảnh Kỳ
