Khởi công bờ kè thuộc dự án chống ngập hơn 4.000 tỷ ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
TPO - Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.083 tỷ đồng nhằm cải thiện hạ tầng, kết nối giao thông, giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Sáng 25/2, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công gói thầu công trình kè sông Long Hồ (bờ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long). Bờ kè dài hơn 2,4km, vốn đầu tư hơn 224 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10/2027. Gói thầu bờ kè này là 1 trong 13 gói thầu của Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực đô thị trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

tp-vl.jpg
Bờ sông Long Hồ phía phường Thanh Đức (Vĩnh Long) được xây kè chống sạt lở dài hơn 2,4km.

Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực đô thị trung tâm tỉnh Vĩnh Long có 4 hợp phần, với 13 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 4.083 tỷ đồng. Trong đó có phần vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng trong nước. Thời gian thực hiện trong giai đoạn năm 2021 - 2028.

Dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng, cải thiện kết nối giao thông và giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm Vĩnh Long (các phường Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức).

Dự án có 13 gói thầu xây lắp, tới nay đã ký hợp đồng và thi công 5 gói thầu, còn lại 7 gói thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng và thi công trong quý 2 năm nay.

Ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, dự án giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh. Trong đó, sẽ cao năng lực kiểm soát ngập, bảo vệ môi trường, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Theo ông Chính, Dự án được triển khai từ năm 2020, trong quá trình thực hiện đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng với gần 1.240 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án cũng phải điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật và thủ tục theo quy định và yêu cầu của nhà tài trợ. Đến nay, quá trình triển khai các hạng mục đầu tư đã đạt những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển đô thị bền vững của tỉnh Vĩnh Long.

Để công trình bờ kè sông Long Hồ triển khai đúng tiến độ, chất lượng, ông Chính yêu cầu, chủ đầu tư quản lý dự án chặt chẽ, đúng quy định, tăng kiểm tra, giám sát quá trình thi công. Các bên liên quan phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

tp-chinh.jpg
Ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long.
tp-vl-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công bờ kè sông Long Hồ.
Cảnh Kỳ
