Sắp xếp, điều động hơn 13.000 sĩ quan, quân nhân về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

TPO - Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 13/2, đã rà soát, sắp xếp, điều động 8.779/22.471 sĩ quan, 4.622/9.195 quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Sắp xếp 3.319 chỉ huy trưởng, 1.330 phó chỉ huy trưởng

Liên quan đến tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ cho biết: Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp đã được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, thông suốt.

Về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thống kê cho thấy, tính đến ngày 13/2, đã rà soát, sắp xếp, điều động 8.779/22.471 sĩ quan, 4.622/9.195 quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Trong đó, đã tiến hành sắp xếp 3.319 chỉ huy trưởng, 1.330 phó chỉ huy trưởng, 1.785 chính trị viên phó và 2.345 trợ lý.

Đã rà soát, sắp xếp, điều động 8.779/22.471 sĩ quan, 4.622/9.195 quân nhân chuyên nghiệp

Công tác điều động, tiếp nhận, biệt phái cán bộ, công chức về cấp xã được nhiều địa phương thực hiện với quy mô lớn góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở, như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai…

Về quản lý biên chế nói chung, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn để các bộ, ngành, địa phương chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị. Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí để chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Liên quan đến tài sản công, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, cần tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và bố trí đúng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin.

Các địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh số hóa tài liệu lưu trữ gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất và bền vững.