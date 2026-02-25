Hơn 360 nghìn khách đi xe buýt miễn phí dịp Tết

TPO - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã vận chuyển được hơn 360 nghìn hành khách đi xe buýt miễn phí.

Đại diện Transerco cho biết, tính từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 22/02/2026 (mùng 6 tháng Giêng), các đơn vị xe buýt của Tổng công ty đã thực hiện miễn tiền vé trên 128 tuyến buýt có trợ giá, vận hành tổng số 35.527 lượt xe. Sản lượng hành khách vé lượt đạt 360.975 lượt, bằng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Hơn 360 nghìn khách đi xe buýt miễn phí dịp Tết Bính Ngọ tại Hà Nội

Đại diện Transerco cho biết, đây là năm đầu tiên Tổng Công ty thực hiện miễn phí giá vé xe buýt cho hành khách dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Tại các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa do Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội quản lý, đại diện Transerco cho biết, tổng số lượt xe phục vụ đạt 8.288 lượt, trong đó có 369 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 59.985 lượt hành khách.

Với hoạt động trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (đơn vị thực thuộc) được tổ chức an toàn, hiệu quả với tổng số 117.300 lượt phương tiện, gồm 97.450 lượt ô tô và 19.850 lượt xe máy.

“Các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt, xe khách liên tỉnh, vận chuyển du lịch; dịch vụ tại các bến xe; cùng công tác trông giữ phương tiện đều được tổ chức khoa học, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại và nhận được sự ghi nhận, hài lòng của hành khách” - đại diện Transerco thông tin.