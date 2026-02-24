Khắc phục sự cố cây si gãy đổ khiến hai người bị thương tại vườn hoa sát hồ Tây

TPO - Ngay sau khi cây si lớn bị gãy đổ tại vườn hoa Lý Tự Trọng, UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã nhanh chóng huy động lực lượng xử lý vụ việc.

Chiều 24/2, tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, TP Hà Nội), một cây xanh có đường kính lớn bất ngờ gãy đổ, khiến 2 người dân bị thương.

Theo ghi nhận ban đầu, cây bị đổ là một cây si lâu năm, có dấu hiệu mục ruỗng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng UBND phường Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn khu vực và phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị.

Cùng với đó, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức thăm hỏi các bệnh nhân tại bệnh viện; đồng thời mời Công ty Công viên Cây xanh phối hợp kiểm tra hiện trạng cây xanh trong khu vực, xác định nguyên nhân sự cố và rà soát, xử lý các cây có nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh lực lượng chức năng xử lý cây xanh sau khi bị đổ: