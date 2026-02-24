Hà Nội ban hành đơn giá cho thuê ki ốt, gian hàng dịch vụ tại 24 tòa tái định cư

TPO - 24 tòa nhà tái định cư, nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công được phê duyệt giá cho thuê từ 130-442.000 đồng/m2/tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 730 về việc phê duyệt đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại một số tòa nhà chung cư tái định cư, nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội quản lý.

Theo Quyết định, phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ 9 tòa nhà chung cư thương mại tại khu đô thị Việt Hưng thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội quản lý gồm: Tòa K1 - Lô đất CT14; Tòa K2 - Lô đất CT14; Tòa K5 - Lô đất CT14; Tòa K6 - Lô đất CT14; Tòa P1 - Lô đất CT16; Tòa CT20B - Lô đất CT20; Tòa CT20C - Lô đất CT20; Tòa CT20D - Lô đất CT20; Tòa CT20E - Lô đất CT20.

Khu tái định cư Nam Trung Yên

Đồng thời, Thành phố cũng phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 24 tòa chung cư tái định cư thuộc tài sản công do Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội quản lý, gồm: Tòa nhà N01 và N02 Tây Nam ĐHTM đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm; Tòa nhà CTI.1-1A và CTI.1-1B, CTI.2 Khu nhà ở Vĩnh Hoàng, phường Tương Mai; Tòa nhà CT2 Khu tái định cư tại ao Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa; Tòa nhà Lô E Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa; Tòa nhà N07 Khu 5.3ha, phường Cầu Giấy; Tòa nhà A1 và A2 Khu tái định cư Kim Giang, phường Khương Đình; Tòa nhà CT2 Khu đô thị phường Tương Mai; Tòa nhà NO16A và NO16B, Phường Việt Hưng; Tòa nhà CT2 Xuân La Khu tái định cư phường Nghĩa Đô; Toà nhà A6A và A6B, A6C, A6D, B3D, B6A, B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14A1 và A14A2 thuộc Toà 21T1 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14B1 và A14B2 thuộc tòa 21T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Toà 30T1 + 30T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa.

UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Quản lý nhà căn cứ đơn giá được phê duyệt để xác định giá khởi điểm, bước giá trình Sở Tài chính phê duyệt và tổ chức đấu giá cho thuê theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung đơn giá khi phát sinh diện tích cho thuê mới hoặc khi có biến động, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, việc sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo Luật Ngân sách nhà nước.

Đơn giá cụ thể: