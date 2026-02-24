Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Mâm cúng tạo hình hũ vàng, thỏi vàng cho ngày vía Thần Tài

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), thị trường đồ lễ tại Hà Nội ghi nhận tình trạng đắt hàng nhiều loại bánh trái tạo hình tài lộc và mâm cúng tam sên sẵn có, với mức giá dao động từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng.

Khác với sự trầm lắng của một số mặt hàng tiêu dùng sau Tết, thị trường đồ cúng ngày vía Thần Tài nhộn nhịp từ sớm. Năm nay, thay vì chỉ tập trung vào việc mua bán vàng nhẫn, vàng miếng, người dân đang có xu hướng săn đón các loại bánh kem, bánh bao tạo hình hũ vàng, thỏi vàng hay mâm tam sên - những món "vàng ăn được".

Theo khảo sát, các mặt hàng này có màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, tượng trưng cho sự giàu có, trù phú. Điểm cộng lớn nhất khiến mặt hàng này "hút" khách chính là mức giá khá bình dân, chỉ từ 10.000-20.000 đồng cho một chiếc bánh bao hũ vàng đơn lẻ.

639716184-820065731106867-1258571300431569874-n.jpg
641219405-889419070601964-4288633743811275664-n.jpg
Các sản phẩm bánh bao hình hũ vàng, bánh tài lộc... được săn lùng để cúng ông Thần Tài.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - chủ một tiệm bánh tại phường Đống Đa - cho biết tiệm đã phải dừng nhận đơn từ ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) do quá tải: "Khách hàng đa số là những người kinh doanh hoặc các gia đình có ban Thần Tài. Năm nay, mẫu bánh kem tạo hình hũ vàng và bánh bao hũ vàng được đặt nhiều nhất vì vừa đẹp để bày biện, vừa có thể thụ lộc ngay sau khi cúng".

Thay vì xếp hàng chờ đợi và chi số tiền lớn mua vàng giữa thời điểm giá vàng tăng mạnh, chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Đống Đa) cho biết năm nay lựa chọn các sản phẩm "vàng ăn được" để dâng lễ. Chị Hà chia sẻ: "Giá vàng tăng cao, việc mua sắm tại các cửa hàng uy tín cũng rất vất vả. Tôi quyết định chọn bánh nướng thỏi vàng và gạo vàng với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa tinh thần cho ngày vía Thần Tài".

Song song với phân khúc giá rẻ, thị trường mâm cúng tam sên (truyền thống gồm thịt, trứng, tôm hoặc cua) cũng được nhiều người dân ưa chuộng. Mức giá cho các mâm cúng này có sự phân hóa rõ rệt, từ các mâm 250.000 đồng đến các set lễ "nhà giàu" tiền triệu.

641387509-4512118195683168-658085395171221459-n.jpg
Các set cỗ cúng năm nay khá đa dạng với giá cả dao động từ 250.000 đồng đến tiền triệu.

Một cơ sở chế biến cỗ tại Hà Nội giới thiệu: "Do là đồ để dâng hương nên chúng tôi cam kết hàng tươi sống lấy trong ngày, từ tôm đến cua Cà Mau đều được tuyển chọn kỹ. Khách đặt mua sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi, tuy nhiên do lượng đơn lớn nên phải thanh toán trước 50% giá trị để giữ chỗ".

Thực tế, việc đổ xô đi mua vàng hay săn đón các loại "vàng ăn được" chỉ mang ý nghĩa cầu may về mặt tinh thần. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng không nên mù quáng tin rằng những món đồ lễ này có khả năng xoay chuyển tài vận. Việc sắm sửa nên dừng lại ở mức độ thưởng thức và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng riêng của mỗi nhà, tránh sa đà vào mê tín khiến ngày vía Thần Tài mất đi nét đẹp vốn có.

Phùng Linh
#Thần Tài #đồ lễ #vàng ăn được #mâm cúng tam sên #bánh hình vàng #dịch vụ lễ

Xem thêm

Cùng chuyên mục