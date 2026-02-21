Đón vía Thần Tài 2026 - Khai xuân rước lộc vàng, trang sức Bảo Tín Minh Châu an tâm tích lũy tài sản

Mua vàng trong Ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, gửi gắm ước nguyện về tài lộc, sung túc và khởi đầu may mắn trong năm mới. Đón mừng Tuần lễ Thần Tài, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu các sản phẩm vàng – trang sức được chế tác từ vàng 24K, đa dạng mẫu mã và trọng lượng từ Nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 (từ 0.5 chỉ - 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài đến các dòng trang sức 24K như: nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (0.5 ly - 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã,...

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy và thanh khoản, các sản phẩm còn mang ý nghĩa tâm linh cát tường, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng đầu năm. Tuần lễ Thần Tài tại BTMC diễn ra từ ngày 22/02/2026 – 28/02/2026 (mùng 6 – 12 tháng Giêng), mang đến nhiều lựa chọn vàng và quà tặng may mắn cho khách hàng.

Thực trạng, nhu cầu của khách hàng

Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông, Thần Tài gắn liền với tiền bạc, buôn bán và sinh kế. Tích xưa kể rằng, Thần Tài từng lạc xuống trần gian, mang lại may mắn cho người làm ăn và trở về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Từ đó, ngày này được xem là thời điểm mở đầu cho một năm tài chính thuận lợi, tập tục sắm lễ cúng và mua vàng trong Ngày Vía Thần Tài dần hình thành như một cách cầu may, giữ lộc đầu năm.

Cùng với dòng chảy của đời sống hiện đại, mua vàng dịp Vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn đáp ứng nhu cầu tích lũy thực tế. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn với các quyết định chi tiêu và đầu tư, ưu tiên những tài sản ổn định, có khả năng bảo toàn giá trị lâu dài. Vàng vì vậy tiếp tục giữ vai trò là kênh tích lũy quen thuộc, đặc biệt vào thời điểm đầu năm – khi nhu cầu tài chính song hành cùng mong muốn khởi đầu thuận lợi.

Bảo Tín Minh Châu đáp ứng nhu cầu

Trước xu hướng tiêu dùng thận trọng và nhu cầu tích lũy an toàn ngày càng rõ nét, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín, là lựa chọn tin cậy của người dân mỗi dịp Thần Tài. Với hơn 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kim hoàn, BTMC mang đến các sản phẩm vàng có độ tinh khiết cao, trọng lượng chuẩn xác, nguồn gốc minh bạch – đáp ứng đồng thời nhu cầu tích lũy bền vững và sử dụng lâu dài.

Các sản phẩm vàng trang sức đặc sắc trong ngày Vía Thần Tài 2026 của BTMC

Nhẫn tròn trơn VRTL: Rước lộc vàng, an khang thịnh vượng Là dòng sản phẩm tích lũy quen thuộc mỗi dịp đầu năm, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (vàng 24K) sở hữu thiết kế tối giản, tập trung vào giá trị cốt lõi của vàng tích lũy. Sản phẩm được chế tác với 6 bản vị: 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ phù hợp nhiều mức tài chính và nhu cầu tích trữ dài hạn, dễ bảo quản và thuận tiện giao dịch khi cần thiết.

Nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 (vàng 24K) của BTMC

Vàng trang sức 24K: Sắm vàng đón lộc, may mắn đủ đầy

Trong dịp Thần Tài 2026, BTMC giới thiệu các dòng trang sức vàng 24K như lắc tay, kiềng cổ, hoa tai, charm,... được chế tác tinh xảo mang vẻ đẹp sang trọng và giá trị tích luỹ bền vững. Mỗi sản phẩm không chỉ là phụ kiện thời trang tinh tế, phù hợp làm quà tặng dịp đầu năm mà còn mang ý nghĩa phong thuỷ, may mắn, thịnh vượng và sung túc.

Vỉ vàng Linh giáp, Linh quý: Rước lộc Thần Tài, khai xuân đại phát

Vỉ vàng Linh giáp, Linh quý Thần Tài được chế tác từ Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (vàng 24K) cầu tài, giữ lộc, bình an và hanh thông trong công việc, kinh doanh, phù hợp để tích lũy đầu năm hoặc làm quà biếu sang trọng.

Tượng vàng 24K: Quà vàng đẹp sang, năm mới bình an

Bên cạnh các sản phẩm tích lũy, BTMC còn giới thiệu các dòng tượng vàng 24K mang đậm không khí Tết như: Tượng vàng Thần Tài, tượng vàng Phúc Lộc Thọ, tượng Phật Bà Quan Âm, tượng Phật Di Lặc, tượng linh giáp (12 con giáp), tượng Kim Mã, Thiên Mã, cây kim tiền, cây mai, đĩnh vàng tài lộc…

Tượng vàng 24K chủ đề xuân Bính Ngọ

Đặc biệt, các sản phẩm vàng miếng bản vị nhỏ từ 0.5 ly - 1 phân như: túi tiền, đồng tiền, miếng ngựa, Thần Tài cưỡi ngựa,... phù hợp nhu cầu tích trữ đầu năm, dễ bảo quản và thuận tiện làm quà tặng cầu may dịp Vía Thần Tài.

Quý khách hãy đến BTMC để mua vàng trang sức lấy may dịp Thần Tài

Bảo Tín Minh Châu - thương hiệu uy tín được khách hàng tin chọn dịp Thần Tài

Trong Ngày Vía Thần Tài 2026, BTMC tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu với các sản phẩm vàng chuẩn chất lượng, nguồn gốc minh bạch, giá trị tích lũy bền vững và dịch vụ chuyên nghiệp. Nhân Tuần lễ Thần Tài (22/02 – 28/02/2026, mùng 6 – 12 tháng Giêng), khách hàng mua vàng trang sức tại các cơ sở kinh doanh của BTMC sẽ nhận quà tặng túi lộc đầu xuân như lời chúc may mắn, đủ đầy cho năm mới.