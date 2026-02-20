Hà Nội: Xếp hàng ăn phở, uống cà phê 'giải ngấy' ngày Tết

Không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến

Về tình hình giá cả thị trường trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tài chính cho biết, 3 ngày đầu năm mới hầu như ít có giao dịch mua bán, giá cả thường ổn định như trước Tết.

Tuy nhiên, các ngày nghỉ Tết tiếp theo có khả năng tăng giá cục bộ tại các chợ dân sinh đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống và hoa tươi do người dân mua sắm phục vụ ăn uống thắp hương ngày Tết. Tại một số tỉnh, thành phố lớn, nhiều siêu thị cửa hàng có kế hoạch sớm mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nguồn cung hàng hóa không còn bị gián đoạn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong bối cảnh người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.