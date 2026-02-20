Giá xăng quay đầu giảm, dầu tăng ngay đầu năm mới

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (20/2) quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu diesel tiếp tục đi lên.

Chiều nay (20/2), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 146 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.634 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.525 đồng/lít.

Giá xăng quay đầu giảm. Ảnh: Nguyễn Huế.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 103 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.615 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 12/2), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 395-418 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg.