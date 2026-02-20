Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá xăng quay đầu giảm, dầu tăng ngay đầu năm mới

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (20/2) quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu diesel tiếp tục đi lên.

Chiều nay (20/2), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 146 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.634 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.525 đồng/lít.

anh-man-hinh-2026-02-20-luc-160116.png
Giá xăng quay đầu giảm. Ảnh: Nguyễn Huế.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 103 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.615 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 12/2), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 395-418 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg.

VietNamNet
#giá xăng #giá dầu #xăng dầu #thị trường xăng dầu #giá nhiên liệu #giá xăng dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục