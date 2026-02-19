Giảm 50% dự trữ bắt buộc với nhiều ngân hàng tác động gì?

TPO - Việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản hệ thống, mở rộng dư địa cho vay trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao đầu năm nay.

Thêm vốn cho 4 ngân hàng giảm dự trữ bắt buộc

Mới đây, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quyền giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc.

Danh sách các ngân hàng được hưởng ưu đãi gồm Ngân hàng Vietcombank, MB, VPBank và HDBank. Trước đó, 4 nhà băng này chính thức nhận chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. GPBank chuyển giao về VPBank.

Theo phân tích của Chứng khoán MB (MBS), động thái này mang ý nghĩa tích cực và kịp thời trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có dấu hiệu căng thẳng, thể hiện qua sự biến động mạnh của lãi suất liên ngân hàng thời gian gần đây.

Theo MSB, tính đến cuối năm 2025, tổng tiền gửi khách hàng của 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc đạt khoảng 3,78 triệu tỷ đồng. Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc được giảm 50% (từ 3% xuống 1,5% đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng và từ 1% xuống 0,5% đối với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng), ước tính có thể giải phóng thêm khoảng 54.500 tỷ đồng cho hoạt động cho vay.

MBS cho rằng, việc giảm dự trữ bắt buộc sẽ giúp các ngân hàng nâng cao nguồn vốn khả dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, cũng như nhu cầu thanh toán tăng mạnh trong dịp lễ Tết và cao điểm nộp thuế đầu năm. Đáng chú ý, theo thông tin từ báo cáo, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh đã sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp trong quý I cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế đang ở mức cao.

Thị trường sẽ có thêm nguồn vốn tín dụng lớn từ đầu năm 2026.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên chính sách giảm dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được nhắc tới. Từ tháng 8/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019 về dự trữ bắt buộc.

Theo đó, quy định mới bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng. Thông tư này có hiệu lực từ đầu tháng 10/2025, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai chính sách.

Giảm áp lực nguồn vốn ngân hàng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia tài chính ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, việc giảm dự trữ bắt buộc đồng nghĩa với việc một phần nguồn vốn đang “nằm yên” tại Ngân hàng Nhà nước sẽ được đưa trở lại lưu thông. Điều này không chỉ tăng khả năng cho vay mà còn giúp các ngân hàng cải thiện cơ cấu nguồn vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Theo ông Huy, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức cao do cạnh tranh thu hút tiền gửi, chính sách này còn giúp giảm áp lực chi phí vốn. Khi chi phí đầu vào được cải thiện, biên lợi nhuận (NIM) của các ngân hàng tham gia tái cơ cấu cũng có cơ hội được củng cố.

Về dài hạn, việc tạo cơ chế ưu đãi cho các ngân hàng tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém được xem là một phần trong chiến lược tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Chính sách này vừa hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn, vừa tạo động lực để các ngân hàng mạnh tham gia sâu hơn vào quá trình củng cố an toàn hệ thống.

"Với hơn 54.000 tỷ đồng dư địa tín dụng tiềm năng được bổ sung, thị trường kỳ vọng dòng vốn mới sẽ góp phần hỗ trợ sản xuất - kinh doanh. Tuy vậy, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và định hướng điều hành tín dụng thận trọng của cơ quan quản lý trong năm 2026" ông Huy nói.