Người dân 'đổi vị' mua sắm ngày mùng 2 Tết

TPO - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bước sang ngày mùng 2 Tết, thị trường hàng hóa thiết yếu bắt đầu vận động sôi động hơn sau nhịp trầm lắng của ngày đầu năm. Nhu cầu mua sắm khác so với trước đó, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống đã tăng trở lại so với mùng 1 Tết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, bước sang ngày mùng 2 Tết, bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân.

Hệ thống Aeon Mall mở cửa từ 16h ngày mùng 1 Tết (17/2) và duy trì hoạt động trong ngày mùng 2 Tết, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm của người dân. Tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương đã trở lại kinh doanh, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò, nhằm “đổi vị” sau những bữa ăn nhiều đạm, đồ khô trong dịp Tết. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân. Không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Người dân ưu tiên mua rau củ quả, thực phẩm tươi sống trong ngày mùng 2 Tết.

Với mặt hàng xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn duy trì vận hành ổn định xuyên Tết; hệ thống phân phối từ đầu mối đến bán lẻ hoạt động liên tục. Tính đến ngày 18/2, chưa ghi nhận cửa hàng bán lẻ nào đóng cửa trái quy định, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử, vật liệu xây dựng; đồng thời phối hợp với công an, hải quan và chính quyền địa phương kiểm soát các tuyến biên giới, chợ đầu mối, kho bãi và hoạt động thương mại điện tử. Từ ngày 13-18/2, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 8 vụ, xử lý 6 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt, thu nộp hơn 56 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 24 triệu đồng, toàn bộ buộc tiêu hủy theo quy định.

Đánh giá chung về hàng hoá dịp Tết Bính Ngọ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, thị trường trước và trong Tết thị trường duy trì trạng thái ổn định, cung - cầu hài hòa. Sức mua tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào nhóm thực phẩm thiết yếu và hàng phục vụ trưng bày, trang trí. Giá một số mặt hàng tươi sống cao hơn 4-5% so với năm trước; riêng thịt lợn tăng 5-15%, trong khi giá gạo giảm 12-15%; hoa ly, lay ơn, hoa hồng tăng 10-20% theo quy luật mùa vụ.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, khi các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng khó xuất hiện biến động lớn về giá. Một số dịch vụ ăn uống, đồ lễ, trông giữ xe tại các điểm du lịch tâm linh có thể tăng nhẹ do chi phí nhân công dịp Tết; giá rau củ có thể nhích 5-10% trong ngắn hạn do nhu cầu tăng.