Xi Măng Xuân Thành: 10 dấu ấn nổi bật khẳng định vị thế thương hiệu xi măng hàng đầu Việt Nam trong kỷ nguyên mới

TP - Năm 2025 ghi dấu hành trình bứt phá mạnh mẽ của Xi Măng Xuân Thành với sự tăng trưởng toàn diện trên cả ba trụ cột: sản xuất - kinh doanh - phát triển bền vững. Những thành tựu nổi bật không chỉ thể hiện nội lực vượt trội, mà còn khẳng định vai trò, vị thế thương hiệu xi măng hàng đầu Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

1. Đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững bằng chứng nhận SGBP cho loạt sản phẩm chủ lực

Trong bối cảnh các quốc gia siết chặt tiêu chí phát thải, các dự án ưu tiên vật liệu xanh và xu hướng đô thị bền vững lan rộng, Xi Măng Xuân Thành tự hào đạt chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore (SGBP) cho các sản phẩm xi măng chủ lực.

Đây là chứng nhận uy tín hàng đầu khu vực châu Á dành cho các sản phẩm và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, được cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh Singapore (Singapore Green Building Council – SGBC).

Việc đạt SGBP không chỉ khẳng định uy tín và vị thế thương hiệu Xi Măng Xuân Thành mà còn là minh chứng rõ nét trong việc hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải CO₂, hướng tới một ngành vật liệu xây dựng xanh, an toàn và bền vững cho tương lai của doanh nghiệp.

2. Khẳng định sức mạnh xuất khẩu trong kỷ nguyên xanh toàn cầu với Tuyên bố EPD

Nối tiếp chứng nhận SGBP, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu khi các sản phẩm xi măng và clinker chính thức đạt Tuyên bố Sản phẩm Môi trường - EPD.

Bằng việc sở hữu EPD, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục củng cố uy tín đối với khách hàng, đối tác và nâng cao sức cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, sẵn sàng chinh phục mọi thị trường quốc tế trong kỷ nguyên phát triển xanh và bền vững. Đặc biệt, “hộ chiếu xanh” này tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm của doanh nghiệp dễ dàng tham gia vào các công trình, dự án xanh theo tiêu chuẩn quốc tế, chinh phục các thị trường châu Âu - nơi đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, kiểm soát phát thải CO₂ và áp dụng chính sách mua sắm công xanh - Green Public Procurement – GPP.

Việc đồng thời đạt cả SGBP và EPD cho thấy doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế mà còn vươn lên dẫn đầu trong nhóm doanh nghiệp trong nước thực hành sản xuất xanh, minh bạch và hiệu quả.

3. Đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải CO2, phát triển sản phẩm xi măng “xanh”

Năm 2025 thể hiện rõ nét chiến lược phát triển sản xuất “xanh” của Xi Măng Xuân Thành với các sản phẩm xi măng thân thiện với môi trường. Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn nhất Việt Nam này đã tiên phong sử dụng các nhiên liệu thay thế và phụ gia khoáng hoạt tính như tro bay, tro xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao góp phần tiêu thụ phế thải công nghiệp, giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Nổi bật là các sản phẩm xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCB BFS 40, xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCB BFS 50. Đây là các giải pháp vật liệu chuyên dụng cho các công trình xử lý, gia cố nền đất yếu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao và tiêu chí phát triển bền vững.

Mỗi sản phẩm không chỉ là biểu tượng cho chất lượng vượt trội mà còn là minh chứng cho sự đổi mới công nghệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng sử dụng vật liệu “xanh” trên toàn cầu.

4. Sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa tăng hơn 25%

Trong bối cảnh thị trường xi măng trong nước còn nhiều thách thức, Xi Măng Xuân Thành đảm bảo duy trì đà tăng trưởng ấn tượng nhờ tầm nhìn chiến lược, chính sách linh hoạt và hệ thống phân phối đa dạng. Kết quả, năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định sức cạnh tranh và uy tín thương hiệu trên thị trường nội địa với sản lượng tiêu thụ tăng hơn 25% so với năm 2024.

5. Xuất khẩu bứt phá, tăng trưởng hơn 50%

Năm 2025, Xi Măng Xuân Thành ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ xuất khẩu thế giới với sản lượng đạt gần 5 triệu tấn, tăng hơn 50% so với năm 2024 đồng thời liên tục lọt top doanh nghiệp xi măng có sản lượng xuất khẩu hàng đầu cả nước.

Thị trường xuất khẩu của Xi Măng Xuân Thành không ngừng mở rộng và gia tăng sản lượng. Các lô hàng quy mô lớn liên tiếp được xuất khẩu thành công đến các thị trường khó tính, đòi hỏi yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe như Mỹ, Úc, Canada, Singapore, khu vực châu Mỹ Latin…

Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra, mà còn đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia, nâng tầm vị thế doanh nghiệp xuất khẩu xi măng hàng đầu Việt Nam.

6. Đồng hành kiến tạo các công trình mang tính biểu tượng, vươn mình của đất nước

Với năng lực sản xuất hiện đại và chất lượng sản phẩm vượt trội, Xi Măng Xuân Thành tự hào đồng hành xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, mang tính biểu tượng cho sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến thành phố đảo Hoàng gia - Vinhomes Royal Island Vũ Yên (Hải Phòng), tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, Eco Palace Buôn Ma Thuột... Tất cả đều ghi dấu ấn đồng hành kiến tạo của Xi Măng Xuân Thành trong việc cung ứng các sản phẩm xi măng chất lượng vượt trội, đảm bảo tiến độ thi công thần tốc các công trình, dự án.

7. Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc - Khẳng định vai trò tiên phong đổi mới, sáng tạo

Bằng việc ứng dụng hiệu quả hai giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu gồm “Hệ thống QCX® Workplace” và “Ứng dụng VNeID trong kiểm soát an ninh”, Xi Măng Xuân Thành tự hào là đơn vị duy nhất trong ngành xi măng Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2025 – Giải thưởng uy tín do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ và đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.

8. Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam

Năm 2025, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam – Ngành Vật liệu xây dựng do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức và công bố. Danh hiệu ghi nhận những đóng góp nổi bật về tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội, cam kết ESG và đổi mới sáng tạo.

9. Tiếp tục lọt Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025

Chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam được tổ chức từ năm 2006 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam khảo sát, bình chọn và công bố.

Việc tiếp tục lọt “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” nhóm ngành vật liệu xây dựng, Xi Măng Xuân Thành không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức, mà còn ghi dấu ấn nhờ thành tích kinh doanh vượt trội, tư duy đổi mới sáng tạo; sự đầu tư bài bản vào dây chuyền, công nghệ sản xuất cùng nỗ lực phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

10. Lan tỏa trách nhiệm xã hội – Trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên cả nước

Năm 2025, Xi Măng Xuân Thành đã trao tặng khoảng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nổi bật là: Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk…

Chương trình được Xi Măng Xuân Thành phối hợp với các Nhà phân phối, đại lý triển khai từ năm 2025 với mong muốn lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, vì cộng đồng.