Kinh tế

Tổng Giám đốc Xi măng Xuân Thành - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

P.V

Với tầm nhìn chiến lược sắc bén, bản lĩnh kiến tạo, năng lực quản trị hiện đại và những đóng góp nổi bật, ông Vũ Quang Bắc - Tổng Giám đốc Xi Măng Xuân Thành xuất sắc được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

fox-418-02627-1.jpg
Ông Vũ Quang Bắc - Tổng Giám đốc Xi Măng Xuân Thành nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ngày 26/11/2025, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nhân trẻ xuất sắc – những người thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trải qua quá trình đánh giá chặt chẽ với hệ thống tiêu chí toàn diện, ông Vũ Quang Bắc – Tổng Giám đốc Xi Măng Xuân Thành đã xuất sắc được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Danh hiệu uy tín này là sự ghi nhận tầm nhìn chiến lược sắc bén, bản lĩnh kiến tạo, năng lực quản trị hiện đại và những đóng góp nổi bật của Tổng Giám đốc trong việc đưa Xi Măng Xuân Thành trở thành thương hiệu xi măng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, phát triển xanh và bền vững.

Giải thưởng không chỉ là vinh dự của Tổng giám đốc Vũ Quang Bắc mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Xi Măng Xuân Thành trên hành trình hội nhập quốc tế, là niềm tự hào chung của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV Xi Măng Xuân Thành trong chiến lược phát triển bền vững của công ty với những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, đạt Chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore SGBP và Tuyên bố sản phẩm môi trường EPD. Qua đó, góp phần đồng hành kiến tạo những công trình xanh bền vững, đẳng cấp trên toàn cầu.

P.V
#Vũ Quang Bắc #Xi Măng Xuân Thành #doanh nhân trẻ

