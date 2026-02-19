Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Lì xì vàng, tiền in hình ngựa 'lên ngôi'

Ngọc Mai
TPO - Tết năm nay, xu hướng lì xì bằng vàng 0,1 chỉ không chỉ “lên ngôi” khi nhiều người lựa chọn mừng tuổi nhau vì giá không quá cao, mang giá trị tích lũy lâu dài. Ngoài ra, các bộ tiền lì xì hình con ngựa cũng được người dân lựa chọn tặng nhau đầu năm.

Vàng 0,1 chỉ được nhiều người lựa chọn lì xì

Chị Nguyễn Thanh Hương (35 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết năm nay mua 2 miếng vàng 0,1 chỉ để mừng tuổi hai con. “Tiền mặt thì các cháu tiêu nhanh, còn vàng có thể giữ lại. Tôi muốn con hiểu giá trị tiết kiệm ngay từ nhỏ”, chị Hương nói.

Theo chị Hương, mỗi miếng vàng 0,1 chỉ có giá dao động từ 1,7 - 1,9 triệu đồng tùy thời điểm. So với phong bao tiền mặt vài trăm nghìn đồng, số tiền bỏ ra cao hơn, nhưng đổi lại là một khoản tích lũy thực sự. “Vàng nhỏ nhưng là tài sản thật. Sau này các con có thể để dành hoặc bán khi cần”, chị Hương chia sẻ.

Không chỉ trong gia đình, vàng 0,1 chỉ còn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm quà đầu năm cho nhân viên. Anh Trần Mạnh Hùng (40 tuổi) - chủ một doanh nghiệp nội thất tại Hà Đông - cho biết anh đặt mua 20 miếng vàng 0,1 chỉ bộ tùng - trúc - cúc - mai làm quà khai xuân.

Vàng 0,1 chỉ được nhiều người ưa chuộng lì xì đầu năm 2026.

Theo anh Hùng, chi phí cho mỗi phần quà khoảng hơn 1 triệu đồng nhưng mang thông điệp tài lộc rõ ràng hơn so với tiền mặt. “Đầu năm tặng vàng lấy may, lại thể hiện sự trân trọng. Nhân viên cầm trên tay miếng vàng cũng cảm thấy giá trị hơn một phong bao lì xì”, anh Hùng nói. Bộ sản phẩm được thiết kế ép vỉ, in hình tứ quý cùng thông điệp phú quý - an khang, phù hợp không khí Tết.

Ở góc độ gia đình nhiều thế hệ, bà Lê Thị Mai (62 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên bà thử lì xì vàng 0,1 chỉ cho cháu nội. “Ngày trước chỉ mừng tuổi tiền, giờ thấy con cháu bảo vàng giữ giá tốt nên tôi cũng làm theo. Mỗi cháu một miếng nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài”, bà Mai chia sẻ.

Theo bà Mai, để mua được những miếng vàng 0,1 chỉ trước Tết không hề dễ dàng. Nhà bà gần khu vực hồ Hoàn Kiếm nên sáng nào đi tập thể dục bà cũng xếp hàng ở tiệm vàng chờ mua. “Cửa hàng giới hạn số lượng, mỗi người chỉ được mua 0,1 chỉ/ngày. Có hôm tôi phải chờ cả tiếng mới đến lượt”, bà Mai kể.

Giá vàng tăng giảm liên tục trong những ngày giáp Tết nhưng đều dưới 2 triệu đồng cho một miếng vàng 0,1 chỉ. “Tôi thấy mức giá như vậy vẫn hợp lý. Cầm miếng vàng nhỏ xinh đi lì xì con cháu rất vui, cảm giác khác hẳn đưa tiền mặt”, bà Mai nói thêm.

Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội và TPHCM, sản phẩm vàng 0,1 chỉ được thiết kế đa dạng: linh vật năm Bính Ngọ 2026, bộ tứ quý, hình bao lì xì đỏ, thỏi vàng mini in chữ tài, lộc. Kích thước nhỏ gọn, ép vỉ sang trọng khiến sản phẩm này vừa mang tính trang trí vừa dễ bảo quản.

Mừng vàng để giáo dục về tài chính

Các chuyên gia tài chính cho rằng, giáo dục tài chính nên bắt đầu từ sớm. Trẻ em cần hiểu giá trị của việc tích lũy thay vì chỉ biết tiêu dùng. Một miếng vàng nhỏ tuy không quá lớn về giá trị nhưng lại mang tính biểu tượng cao. Vàng vốn được xem là tài sản tích trữ an toàn trong văn hóa người Việt. Khi con được trao một tài sản hữu hình, các em sẽ học cách gìn giữ, bảo quản và suy nghĩ dài hạn.

Bên cạnh đó, việc lì xì vàng còn giúp cha mẹ giải thích cho con về khái niệm đầu tư và bảo toàn giá trị. Khác với tiền mặt có thể mất giá theo thời gian, vàng thường được coi là kênh giữ giá trị tương đối ổn định. Đây là cách gieo mầm tư duy tài chính cơ bản: có tích lũy mới có nền tảng vững chắc cho tương lai.

Ngoài vàng 0,1 chỉ, cặp xu ngựa Úc vàng - bạc năm 2026, tờ 2 USD mạ vàng hình ngựa, tiền hình ngựa của Ma Cao... cũng được người dân lựa chọn làm tiền lì xì Tết năm nay. Đây chủ yếu là tiền lưu niệm, không có giá trị thanh toán như tiền thật, mang ý nghĩa tinh thần và phong thủy trong dịp Tết.

Ngọc Mai
