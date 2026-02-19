Nội địa hóa công nghệ trong lĩnh vực tài chính số

Trong bối cảnh AI và dữ liệu đang tái định hình ngành tài chính toàn cầu, một số tổ chức tài chính tại Việt Nam lựa chọn phát triển công nghệ bằng đội ngũ kỹ sư trong nước với những sản phẩm, nền tảng thuần Việt. Hướng đi này phản ánh nỗ lực làm chủ công nghệ lõi và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ nét từ “Việt Nam vật lý” sang “Việt Nam số”, tức từ nền kinh tế dựa chủ yếu trên hạ tầng vật lý sang một không gian số, nơi dữ liệu, công nghệ và con người trở thành trung tâm. Sự dịch chuyển này không chỉ là thay đổi về công cụ, mà là thay đổi về năng lực cốt lõi của quốc gia trong cách tạo ra giá trị mới.

Trong hành trình đó, năng lực của người Việt trong kỷ nguyên số không còn dừng ở vai trò “theo kịp”, mà đang từng bước khẳng định khả năng “đi cùng” trong những lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn công nghệ và kỷ luật vận hành ở tầm toàn cầu.

Xu hướng này thể hiện rõ nét ở những lĩnh vực mang tính hạ tầng của nền kinh tế số, trong đó có tài chính - ngân hàng với sự xuất hiện của các ngân hàng số thế hệ mới tại Việt Nam. Trong bức tranh chung đó, Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) là một trong những đơn vị lựa chọn phát triển nền tảng công nghệ dựa trên năng lực nội sinh, chủ động làm chủ công nghệ lõi, tự xây dựng mô hình hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam. Theo thông tin từ doanh nghiệp, Cake hiện đang tự phát triển cả hệ thống core thẻ và core banking, tạo điều kiện chủ động hơn trong việc phát triển sản phẩm và tối ưu vận hành.

Không chỉ nổi trội ở quy mô hay tốc độ phát triển, mà năng lực công nghệ của đội ngũ này còn được kiểm chứng trên các sân chơi học thuật toàn cầu. Tại Interspeech 2025, hội nghị được xếp hạng A theo chuẩn CORE và được xem là diễn đàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ nói và công nghệ giọng nói, đội AI của Ngân hàng số Cake đã lọt Top 10 toàn cầu ở nhiệm vụ Nhận dạng giọng nói đa ngôn ngữ trong hội thoại.

Song song đó, Cake hiện nằm trong nhóm các đơn vị tiêu biểu phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, lọt Top 10 mô hình fine-tuned trên bảng xếp hạng VLMU. Hơn 100 mô hình AI và GenAI được phát triển nội bộ, phục vụ hàng nghìn tác vụ khác nhau, từ phê duyệt tín dụng, nhận diện giọng nói đến chăm sóc khách hàng và tiếp thị dịch vụ.

Việc đội ngũ AI của Cake ghi dấu ấn tại các hạng mục chuyên môn uy tín cho thấy năng lực công nghệ của người Việt đang tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu. Quan trọng hơn, những năng lực đó không dừng lại ở nghiên cứu, mà được đưa trực tiếp vào vận hành thực tế, phục vụ hàng triệu người dùng trong một thị trường tăng trưởng nhanh nhưng đòi hỏi kỷ luật cao như tài chính - ngân hàng.

Với toàn bộ hệ thống công nghệ và AI do đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ, được phát triển dựa trên hành vi, ngôn ngữ và nhu cầu tài chính rất riêng của người Việt, Cake đã từng bước đơn giản hóa những trải nghiệm tài chính vốn phức tạp và tốn thời gian để khách hàng có thể thực hiện chỉ với vài thao tác.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính tiêu dùng, Cake vừa công bố đang triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX dành cho cá nhân kinh doanh online có nguồn thu từ nước ngoài, với sự đồng hành của Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử toàn cầu.

Cake bắt tay Visa ra mắt giải pháp nhận tiền quốc tế ngay trong ngày, giải pháp tối ưu cho cộng đồng cá nhân kinh doanh online trên các sàn TMĐT quốc tế. Ảnh. Gato

Cake GlobalX cho phép người dùng nhận doanh thu quốc tế, theo dõi, rút tiền và chuyển đổi sang VND ngay trên ứng dụng Cake chỉ trong một chạm, với thời gian xử lý ngay lập tức, chi phí minh bạch và quy trình hoàn toàn số hóa. Hoạt động nhận tiền từ nước ngoài giờ đây không còn mất nhiều thời gian, mà trở nên nhanh chóng, liền mạch như một giao dịch nhận tiền nội địa thông thường.

Dịch vụ mới này chứng minh định hướng của Cake trong việc đơn giản hóa các dịch vụ tài chính vốn phức tạp, hướng đến trải nghiệm liền mạch và thuận tiện cho người dùng cá nhân kinh doanh online - nhóm đối tượng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế số.

Sau 5 năm phát triển, Cake không chỉ ghi nhận tăng trưởng về quy mô mà còn chứng minh hiệu quả vận hành tinh gọn và hiệu quả. Mô hình ngân hàng số này hiện phục vụ 6,2 triệu khách hàng, với đội ngũ nhân sự hơn 300 người, hoàn toàn là người Việt, từ ban lãnh đạo đến các kỹ sư công nghệ và AI.

Năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của Cake tăng 225% trong khi chi phí chỉ tăng 83% phản ánh nỗ lực tối ưu hóa vận hành của ngân hàng số này, hướng tới sự ổn định và phát triển bền vững, đúng với tinh thần phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh AI đang tái định nghĩa ngành tài chính toàn cầu, câu chuyện của Cake không chỉ là câu chuyện của một ngân hàng số mà đó còn là câu chuyện về sự tự tin công nghệ, về một thế hệ kỹ sư Việt Nam sẵn sàng đứng ngang hàng với các đội ngũ quốc tế, không phải bằng lời tuyên bố, mà bằng chính những hệ thống họ xây dựng và vận hành mỗi ngày.