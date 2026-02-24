Nghẹt thở đêm võ đài Bình Định

TPO - Trong đêm 23 và 24/2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, người dân và du khách có dịp được chứng kiến những trận so tài "nảy lửa" của các võ sĩ đến từ nhiều võ đường trong nước.

Tối 23/2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đêm võ đài Bình Định.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai - cho biết võ cổ truyền Bình Định ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ lưu giữ, tích hợp bồi đắp và nâng tầm, võ cổ truyền Bình Định phát triển, lan tỏa rộng khắp, là kết tinh các giá trị tinh hoa dân tộc, trở thành một hệ giá trị đặc trưng của vùng đất Bình Định.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc.

Ngày nay, võ cổ truyền Bình Định đã và đang được gìn giữ, thực hành và lan tỏa rộng khắp trong cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành niềm tự hào chung của người dân Việt Nam. Vào năm 2024, Chính phủ chính thức đồng ý trình UNESCO xem xét ghi danh võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo ông Bùi Trung Hiếu, đây là tín hiệu đáng mừng cho võ cổ truyền Bình Định, đó không chỉ là niềm tự hào, tạo đà đưa di sản quốc gia lên tầm quốc tế, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.

"Công tác bảo tồn, quảng bá võ cổ truyền Bình Định cũng đã và đang được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động sôi nổi, tiêu biểu nhất là chương trình đêm võ đài Bình Định, một sự kiện quan trọng thường niên của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh", ông Hiếu cho hay.

Võ sĩ tung cú đấm trực diện đầy uy lực vào vùng mặt đối phương.

Sau nghi thức khai mạc, các cặp đấu cũng bước vào tranh tài. Dưới ánh đèn rực sáng, võ sĩ bước ra võ đài trong tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt của đông đảo khán giả. Các trận đấu đối kháng diễn ra hấp dẫn ngay từ những hiệp đầu tiên.

Những đòn tấn công dồn dập, những cú ra chân mạnh mẽ, chính xác cùng các thế gạt, đỡ linh hoạt khiến không khí nhiều lúc như “nghẹt thở”. Có trận đấu, hai võ sĩ liên tục áp sát, tung đòn liên hoàn khiến khán giả phải bật dậy khỏi ghế, vỗ tay không ngừng khi một cú đá vòng cầu chuẩn xác ghi điểm quyết định.

Trên sàn đấu, đội ngũ trọng tài làm việc nghiêm túc, điều hành trận đấu chặt chẽ theo đúng luật, theo sát từng đòn thế, từng pha ra đòn để đảm bảo tính công bằng, an toàn và chuyên môn.

Những đòn chân đầy uy lực của các võ sĩ.

Bên cạnh những cú đấm trực diện uy lực, những đòn gối đầy bất ngờ cũng được tung ra khi hai võ sĩ áp sát ở cự ly gần.

Chị Nguyễn Thị Trang Anh (29 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Xem trực tiếp mới thấy võ cổ truyền Bình Định vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt. Bản thân cũng rất tự hào vì di sản của quê hương ngày càng được quan tâm, quảng bá rộng rãi. Những chương trình như thế này giúp thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn võ cổ truyền”.

Theo ban tổ chức, đêm võ đài Bình Định cũng nhằm tôn vinh các võ đường, dòng võ có lịch sử lâu đời, mang đậm bản sắc của vùng Đất võ xứ văn chương. Ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai kỳ vọng tiếp tục quảng bá giá trị lịch sử của võ cổ truyền tại địa phương đến bạn bè, du khách, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy di sản võ học dân tộc.