Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Không ngả nón nhận tiền ở hội Lim

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không bán hàng rong lộn xộn, không “ngả nón” nhận tiền khi hát quan họ, giá trông xe được công khai minh bạch là điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Lim ở xã Tiên Du (Bắc Ninh).

Diễn ra từ ngày 28/2-1/3 (tức 12-13 tháng Giêng), Lễ hội Lim tiếp tục khẳng định vị thế là không gian văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Trung tâm lễ hội đặt tại khu vực các thôn thuộc tổng Nội Duệ xưa (nay là xã Tiên Du), gồm Duệ Đông, Duệ Nam, Duệ Khánh, Đình Cả, Lũng Giang, Lũng Sơn và Lộ Bao.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi thức dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân, tế lễ tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn cùng lễ rước sắc, tế lễ, dâng hương truyền thống tại các đình, đền, chùa trong vùng hội.

Phần hội mang đến không gian sinh hoạt văn hóa dân gian sôi động với các làn điệu quan họ mượt mà. Du khách có thể thưởng thức hát đối đáp tại 6 lán quan họ, hát trên thuyền, tại cửa chùa, thủy đình, nhà chứa quan họ, nhà nghệ nhân và sân khấu trung tâm. Những câu hát giao duyên vang lên giữa tiết xuân tạo nên bức tranh hội Lim đậm đà bản sắc.

tp-n3.jpg
Chị hai quan họ tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bên cạnh đó, giải vô địch vật tự do, vật dân tộc cùng các trò chơi dân gian như du tiên, bịt mắt bắt dê, đập niêu hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là lễ đón nhận chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị hội Lim.

Đáng chú ý, ban tổ chức siết chặt kỷ cương lễ hội, không bán hàng rong, không bố trí gian hàng trong khu vực tổ chức, lực lượng công an trực tiếp trông giữ xe và công khai giá vé. Việc du khách “thưởng tiền” cho liền anh, liền chị được thực hiện tế nhị, không để xảy ra tình trạng ngả nón nhận tiền khi hát quan họ.

Nguyễn Thắng
#Văn hóa hội Lim #Bảo tồn di sản truyền thống #Văn hóa dân gian Kinh Bắc #Chương trình lễ hội đặc sắc #Quy định công khai giá vé #Bảo vệ bản sắc văn hóa #Các trò chơi dân gian #Chứng nhận di sản phi vật thể #Hội Lim #Xã Tiên Du #Tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục