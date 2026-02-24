Không ngả nón nhận tiền ở hội Lim

TPO - Không bán hàng rong lộn xộn, không “ngả nón” nhận tiền khi hát quan họ, giá trông xe được công khai minh bạch là điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Lim ở xã Tiên Du (Bắc Ninh).

Diễn ra từ ngày 28/2-1/3 (tức 12-13 tháng Giêng), Lễ hội Lim tiếp tục khẳng định vị thế là không gian văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Trung tâm lễ hội đặt tại khu vực các thôn thuộc tổng Nội Duệ xưa (nay là xã Tiên Du), gồm Duệ Đông, Duệ Nam, Duệ Khánh, Đình Cả, Lũng Giang, Lũng Sơn và Lộ Bao.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi thức dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân, tế lễ tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn cùng lễ rước sắc, tế lễ, dâng hương truyền thống tại các đình, đền, chùa trong vùng hội.

Phần hội mang đến không gian sinh hoạt văn hóa dân gian sôi động với các làn điệu quan họ mượt mà. Du khách có thể thưởng thức hát đối đáp tại 6 lán quan họ, hát trên thuyền, tại cửa chùa, thủy đình, nhà chứa quan họ, nhà nghệ nhân và sân khấu trung tâm. Những câu hát giao duyên vang lên giữa tiết xuân tạo nên bức tranh hội Lim đậm đà bản sắc.

Chị hai quan họ tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bên cạnh đó, giải vô địch vật tự do, vật dân tộc cùng các trò chơi dân gian như du tiên, bịt mắt bắt dê, đập niêu hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là lễ đón nhận chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị hội Lim.

Đáng chú ý, ban tổ chức siết chặt kỷ cương lễ hội, không bán hàng rong, không bố trí gian hàng trong khu vực tổ chức, lực lượng công an trực tiếp trông giữ xe và công khai giá vé. Việc du khách “thưởng tiền” cho liền anh, liền chị được thực hiện tế nhị, không để xảy ra tình trạng ngả nón nhận tiền khi hát quan họ.