Văn hóa

Lễ hội ở làng rau trăm tuổi của Hội An

Giang Thanh

TPO - Lễ hội Cầu Bông Trà Quế tại phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) không chỉ tái hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống của cư dân làng rau hàng trăm năm tuổi, mà còn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

tp-le-hoi-cau-bong-2.jpg
Sáng 23/2, Lễ hội Cầu Bông Trà Quế (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng﻿) thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
tp-le-hoi-cau-bong-11.jpg
Từ sáng sớm, khu vực tổ chức lễ hội đã tấp nập, mọi người tất bật chuẩn bị. Những mâm lễ trang trọng được cẩn thận xếp đặt, tiếng trống chiêng vang lên tạo nên không gian linh thiêng nhưng cũng đầy náo nức của một lễ hội truyền thống lâu đời.
tp-le-hoi-cau-bong-4.jpg
Lễ hội Cầu Bông Trà Quế thường diễn ra vào ngày mồng 7 Tháng Giêng âm lịch, trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của nông dân địa phương, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no.
tp-le-hoi-cau-bong-3.jpg
Các nghi thức tâm linh được các bô lão trong làng chuẩn bị và thực hiện đúng theo phong tục xưa của làng, từ việc dựng nêu vào ngày 24 tháng Chạp, Nghinh thần về đàn cúng và cúng Lễ túc vào mùng 6 tháng Giêng, Tổ chức dâng lễ và cúng tế Thần Nông vào mùng 7 tháng Giêng cho đến việc viết văn tế, chọn Chánh bái, Chánh bái tả - hữu phân hiến…
tp-le-hoi-cau-bong-18.jpg
Người dân trong làng sắm sửa các mâm lễ vật cúng tạ, đứng vòng quanh khu vực hành lễ, chắp tay cầu nguyện, gửi gắm ước mong về một năm mới thuận lợi.
tp-le-hoi-cau-bong-19.jpg
tp-le-hoi-cau-bong-17.jpg
Trong mâm cúng cầu bông đầu năm của làng rau Trà Quế, bên cạnh gà trống choai luộc ngậm hoa hồng, các món ăn truyền thống và bánh tét, bánh tổ, đĩa tam hữu (tôm hữu) là lễ vật không thể thiếu. Tam hữu là món ăn đặc trưng riêng có của Trà Quế, đã tồn tại hàng trăm năm từ khi danh xưng Trà Quế xuất hiện trên bản đồ cảng thị Hội An.
tp-le-hoi-cau-bong-15.jpg
Sau phần hội, người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động đa dạng như hội thi ẩm thực, trình diễn lân, sư, rồng, hô hát bài chòi, cuốc đất cấy cải đầu năm…
tp-le-hoi-cau-bong-7.jpg
Là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hội An﻿, làng rau Trà Quế thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Bởi vậy, Lễ hội Cầu Bông Trà Quế cũng níu chân du khách tham gia, trải nghiệm cả phần lễ và phần hội.
tp-le-hoi-cau-bong-9.jpg
Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi được hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống, nhiệt tình quay phim, chụp ảnh lại quá trình diễn ra lễ hội. Với họ, đây không chỉ là dịp tham quan mà còn là cơ hội tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân địa phương.
tp-le-hoi-cau-bong-14.jpg
Chăm chút theo dõi các bậc bô lão thực hiện các nghi lễ, chị Elena (du khách Phần Lan) cũng thắp hương, cầu nguyện và tham gia trải nghiệm cuốc đất, trồng rau đầu năm cùng người dân địa phương.
tp-le-hoi-cau-bong-10.jpg
“Tôi may mắn khi đến tham quan làng rau Trà Quế vào dịp này, được tham gia lễ hội có truyền thống lâu đời của địa phương. Tôi thực sự ấn tượng với phần lễ tế trang nghiêm, cũng như không khí rộn ràng, phấn khởi của lễ hội đầu năm mới”, chị Elena nói.
tp-le-hoi-cau-bong-12.jpg
Theo ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây, Lễ hội Cầu Bông Trà Quế không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giới thiệu với du khách thập phương﻿ về nét văn hóa độc đáo của địa phương.
Giang Thanh
