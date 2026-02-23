Lễ hội ở làng rau trăm tuổi của Hội An

TPO - Lễ hội Cầu Bông Trà Quế tại phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) không chỉ tái hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống của cư dân làng rau hàng trăm năm tuổi, mà còn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.