Lễ hội ở làng rau trăm tuổi của Hội An

TPO - Lễ hội Cầu Bông Trà Quế tại phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) không chỉ tái hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống của cư dân làng rau hàng trăm năm tuổi, mà còn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.
Trong mâm cúng cầu bông đầu năm của làng rau Trà Quế, bên cạnh gà trống choai luộc ngậm hoa hồng, các món ăn truyền thống và bánh tét, bánh tổ, đĩa tam hữu (tôm hữu) là lễ vật không thể thiếu. Tam hữu là món ăn đặc trưng riêng có của Trà Quế, đã tồn tại hàng trăm năm từ khi danh xưng Trà Quế xuất hiện trên bản đồ cảng thị Hội An.