Lão đô U80 ra đòn trên sới vật có lịch sử gần 700 năm

TPO - Hai lão đô U80 tại làng Vĩnh Khê (TP Hải Phòng) mở màn Lễ hội vật làng Vĩnh Khê. Đây là lễ hội vật truyền thống, có lịch sử hình thành từ thế kỷ 14.
Lễ hội được tổ chức vào mùng 7 Tết Nguyên đán hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Nhị vị thành hoàng làng Vũ Dao - Vũ Sào, những vị tướng tài ba, có công giúp dân nghèo xây dựng làng Vĩnh Khê trở thành vùng quê thái bình, hạnh phúc. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách tập trung trước sân đình xem nghi lễ và hội.
Hai lão đô vật đã cống hiến những kỹ thuật điêu luyện, cổ vũ tinh thần cho các đô vật trẻ.
Ngay sau trận mở màn, 2 đô vật nhí (7 và 9 tuổi) cùng vào sới.
Các đô vật thể hiện sức mạnh, kỹ thuật cao trên sới vật được dựng giữa sân đình Vĩnh Khê.
Hàng nghìn người dân và du khách vây kín bốn phía khán đài hò reo cổ vũ các đô vật thi đấu. Ban tổ chức cũng dựng màn hình lớn tường thuật trực tiếp các trận đấu phục vụ người dân và du khách.
Lễ hội vật làng Vĩnh Khê được hình thành từ thế kỷ 14 và hiện nay được tổ chức thường niên tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Vĩnh Khê. Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân công đức của Nhị vị thành hoàng làng Vũ Dao - Vũ Sào, là những vị tướng tài ba, bậc trung quân ái quốc, có công giúp đỡ dân nghèo xây dựng làng Vĩnh Khê trở thành vùng quê thái bình, hạnh phúc. Đồng thời, lễ hội cũng thể hiện tinh thần thượng võ và cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe cho thanh niên để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.