Lão đô U80 ra đòn trên sới vật có lịch sử gần 700 năm

Lễ hội vật làng Vĩnh Khê được hình thành từ thế kỷ 14 và hiện nay được tổ chức thường niên tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Vĩnh Khê. Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân công đức của Nhị vị thành hoàng làng Vũ Dao - Vũ Sào, là những vị tướng tài ba, bậc trung quân ái quốc, có công giúp đỡ dân nghèo xây dựng làng Vĩnh Khê trở thành vùng quê thái bình, hạnh phúc.

Đồng thời, lễ hội cũng thể hiện tinh thần thượng võ và cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe cho thanh niên để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.