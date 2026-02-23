Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lão đô U80 ra đòn trên sới vật có lịch sử gần 700 năm

Nguyễn Hoàn

TPO - Hai lão đô U80 tại làng Vĩnh Khê (TP Hải Phòng) mở màn Lễ hội vật làng Vĩnh Khê. Đây là lễ hội vật truyền thống, có lịch sử hình thành từ thế kỷ 14.

tp-vat-vinh-khe-1.jpg
Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), UBND phường An Hải (TP Hải Phòng﻿) tổ chức Lễ hội vật truyền thống﻿ làng Vĩnh Khê, thu hút hàng nghìn người dân và du khách.
tp-vat-vinh-khe-2.jpg
tp-vat-vinh-khe-3.jpg
tp-vat-vinh-khe-4.jpg
Lễ hội được tổ chức vào mùng 7 Tết Nguyên đán hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Nhị vị thành hoàng làng Vũ Dao - Vũ Sào, những vị tướng tài ba, có công giúp dân nghèo xây dựng làng Vĩnh Khê trở thành vùng quê thái bình, hạnh phúc. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách tập trung trước sân đình xem nghi lễ và hội.
tp-vat-vinh-khe-5.jpg
Mở đầu lễ hội là màn đấu vật giữa 2 lão đô U80 Lê Văn Sơ và Vũ Văn Phê. Cả hai lão đô từng là các đô vật được vinh danh ở đình làng khoảng 40-50 năm trước. Màn đấu vật mở màn lễ hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm và tinh thần thể thao cao thượng cho các thế hệ trẻ noi theo.
tp-vat-vinh-khe-6.jpg
tp-vat-vinh-khe-7.jpg
Hai lão đô vật đã cống hiến những kỹ thuật điêu luyện, cổ vũ tinh thần cho các đô vật trẻ.
tp-vat-vinh-khe-8.jpg
tp-vat-vinh-khe-9.jpg
Ngay sau trận mở màn, 2 đô vật nhí (7 và 9 tuổi) cùng vào sới.
tp-vat-vinh-khe-14.jpg
Hàng chục đô vật đến từ khắp các tỉnh thành phía Bắc tham gia tranh tài.
tp-vat-vinh-khe-23.jpg
tp-vat-vinh-khe-15.jpg
tp-vat-vinh-khe-17.jpg
tp-vat-vinh-khe-18.jpg
Các đô vật thể hiện sức mạnh, kỹ thuật cao trên sới vật được dựng giữa sân đình Vĩnh Khê.
tp-vat-vinh-khe-13.jpg
tp-vat-vinh-khe-20.jpg
tp-vat-vinh-khe-11.jpg
Hàng nghìn người dân và du khách vây kín bốn phía khán đài hò reo cổ vũ các đô vật thi đấu. Ban tổ chức cũng dựng màn hình lớn tường thuật trực tiếp các trận đấu phục vụ người dân và du khách.
tp-vat-vinh-khe-21.jpg
Công an phường An Hải (TP Hải Phòng) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tại đình làng Vĩnh Khê đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách vui xuân, xem hội.

Lễ hội vật làng Vĩnh Khê được hình thành từ thế kỷ 14 và hiện nay được tổ chức thường niên tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Vĩnh Khê. Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân công đức của Nhị vị thành hoàng làng Vũ Dao - Vũ Sào, là những vị tướng tài ba, bậc trung quân ái quốc, có công giúp đỡ dân nghèo xây dựng làng Vĩnh Khê trở thành vùng quê thái bình, hạnh phúc.
Đồng thời, lễ hội cũng thể hiện tinh thần thượng võ và cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe cho thanh niên để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Nguyễn Hoàn
