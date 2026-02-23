Bà Vanga tiên tri về năm 2026

TPO - Những tiên đoán về việc nhân loại tiếp xúc với người ngoài hành tinh vào năm 2026 của Baba Vanga gây chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu công bố thêm các tài liệu liên quan đến UFO và hiện tượng trên không chưa xác định (UAP).

Theo Hindustan Times, nhà tiên tri mù Baba Vanga từng dự đoán nhân loại sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên với người ngoài hành tinh vào tháng 11/2026. Lời tiên tri này nóng trở lại.

Những ghi chép từ người thân và tín đồ, bà Baba Vanga từng mô tả tháng cuối năm 2026, một tàu vũ trụ khổng lồ sẽ tiến vào khí quyển Trái Đất, mang theo bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh. Nối tiếp thông tin này, Vanga được cho là tiên đoán con người sẽ xây dựng các thành phố dưới đáy đại dương với sự hỗ trợ của sinh vật ngoài Trái Đất vào năm 2130. Đến năm 2288, con người sẽ tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài hành tinh.

Nhà tiên tri này cũng cảnh báo rằng sự xuất hiện của tàu vũ trụ khổng lồ có thể châm ngòi cho Thế chiến thứ ba.

Lời tiên tri của Vanga càng được chú ý trên các mạng xã hội toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khởi động quy trình xác định và công bố tài liệu chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh và sự sống ngoài hành tinh.

“Dựa trên sự quan tâm to lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh và các bộ, cơ quan liên quan khác bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa được xác định (UAP) và các vật thể bay không xác định (UFO)”, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/2.

Theo Bloomberg (Mỹ), cộng đồng tình báo nước này đã công bố một báo cáo vào năm 2021, nêu chi tiết những gì họ biết về UFO được các phi công quân sự phát hiện trong vài thập niên qua.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Mỹ Brian Tyler Cohen gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Obama xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Khi người dẫn chương trình hỏi: "Người ngoài hành tinh có thật không?”, ông Obama đáp: “Họ có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy”. Ngay sau đó, Tổng thống Trump ngay lập tức chỉ trích cựu Tổng thống Obama tiết lộ “thông tin mật”.

﻿ Hình ảnh một vật thể bay không xác định được phi công Hải quân Mỹ chụp lại vào năm 2015 (phải), sau đó các phi công phải tham gia phiên điều trần. Ảnh: Euronews.

Khi sự quan tâm của công chúng đối với UFO tăng lên, những dự đoán của Baba Vanga tiếp tục gây ra tranh luận về tính xác thực.

Baba Vanga không để lại bất kỳ ghi chép nào về những lời tiên tri của mình. Hầu hết thông tin được chia sẻ bởi Krasimira Stoyanova - cháu gái của Vanga và những tín đồ khác.

NDTV dẫn một số nguồn cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo năm 2026 có thể chứng kiến các thảm họa thiên nhiên quy mô lớn như động đất, núi lửa phun trào và thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, không có tài liệu khoa học hay tư liệu gốc xác thực mốc thời gian của các dự đoán.

Bà Baba Vanga tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911, được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan". Những lời tiên đoán của bà Vanga được nhiều người tin theo sau khi bà nói đúng về nhiều biến cố lớn trên thế giới, như vụ chìm tàu ngầm Nga năm 2000, vụ khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001, thảm kịch sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.

Nhiều nhà khoa học, sử học nhấn mạnh không có cơ sở khoa học hoặc tài liệu nào cho những dự đoán của Vanga. Họ tin vào những phân tích địa chính trị, khoa học và kinh tế đã được kiểm chứng hơn là các dự báo huyền bí khi đánh giá tương lai. Dù vậy, tên tuổi của bà vẫn là một phần của văn hóa đại chúng.