Khai hội phiên chợ 'mua may, bán rủi'

TPO - Tối 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Chợ Viềng - Phủ Dầy 2026 được khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất Thiên Bản xưa.

Nâng tầm phiên chợ “mua may, bán rủi”

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã Vụ Bản nhấn mạnh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, anh hùng, nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.

Việc nâng tầm Chợ Viềng xuân thành lễ hội không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tâm linh lâu đời của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tại lễ khai mạc Chợ Viềng.

Gắn với quần thể di tích Phủ Dầy, nơi thờ Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Chợ Viềng từ lâu đã là phiên chợ đặc biệt, chỉ họp từ chiều tối mùng 7 đến rạng sáng mùng 8 tháng Giêng.

Người dân và du khách đến chợ không đơn thuần để mua bán, mà để “mua may, bán rủi” đầu năm. Từ cây giống, nông cụ, đồ gia dụng đến những món đồ cũ đã qua tay bao người, mỗi món hàng trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, ước vọng về một năm mới hanh thông.

Năm 2026, Chợ Viềng xuân được nâng tầm tổ chức thành lễ hội, tập trung từ chiều tối mùng 7 đến sáng mùng 8 tháng Giêng, dự kiến đón khoảng 8 vạn lượt du khách. Việc tổ chức quy mô hơn nhằm bảo tồn nét đẹp vốn có của chợ xưa, đồng thời gìn giữ sự linh thiêng của không gian tín ngưỡng Phủ Dầy.

Hướng tới văn minh, hiện đại

Với mục tiêu xây dựng sản phẩm văn hóa đặc sắc của địa phương, xã Vụ Bản đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các phương án: quy hoạch lại không gian lễ hội, phân luồng giao thông, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, du khách.

Tinh thần xuyên suốt được xác định là trang nghiêm, an toàn, văn minh, để Lễ hội Chợ Viềng - Phủ Dầy thực sự trở thành điểm gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa tín ngưỡng dân gian và nhịp sống đương đại. Ngay sau nghi thức khai mạc, màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Thiên Bản, mở đầu chương trình nghệ thuật Vụ Bản - Sắc xuân hội tụ.

Từ một phiên chợ “mua may, bán rủi” mang đậm chất dân gian, Chợ Viềng hôm nay đang từng bước trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch tiêu biểu.