Bắc Ninh tôn vinh tranh Đông Hồ, chùa Vĩnh Nghiêm là di sản thế giới

TPO - Bắc Ninh đang bước vào những ngày sôi động khi chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận bằng UNESCO nhằm tôn vinh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, mở màn Festival về miền di sản 2026.

Ngày 24/2, tỉnh Bắc Ninh họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival về miền di sản.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, đây là hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị độc đáo, đặc sắc của di sản.

Du khách thập phương đến chùa Vĩnh Nghiêm đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Lễ đón nhận còn quảng bá về ý nghĩa của các di sản, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Festival về miền di sản, nhằm giới thiệu đến người dân, du khách trong nước và nước ngoài về vùng đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Bắc Ninh.

Lễ đón nhận tổ chức ở nhiều địa điểm như phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Thuận Thành, Tân An và một số xã, phường liên quan trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức dự kiến ngày 28/3.

Các em học sinh học làm tranh Đông Hồ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nội dung tổ chức lễ đón nhận phong phú, với nhiều hoạt động, trong đó nổi bật có đoàn nghệ thuật các tỉnh, thành phố trình diễn một số di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Không gian trưng bày hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền. Hội hành hương về chốn tổ chùa Vĩnh Nghiêm.

Cùng với triển lãm giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các dòng tranh dân gian Việt Nam như tranh dân gian Đông Hồ, tranh Kim Hoàng, tranh Hàng Trống, tranh Làng Sình. Hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cho biết thêm, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng và là động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Bởi vậy, các sở, ngành liên quan cần tập trung triển khai nhiệm vụ.

Ông Mai Sơn cũng trao đổi với các sở, ngành về nội dung các hoạt động, công tác tổ chức, tài chính chuẩn bị cho chương trình. Truyền thông trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các giá trị di sản và vẻ đẹp văn hóa, con người Bắc Ninh. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần đảm bảo công tác an ninh trật tự, y tế cho sự kiện.



"Mục tiêu của chương trình là góp phần biến di sản thành tài sản, người dân vùng di sản có thể sống được bằng di sản để phát huy giá trị", ông Mai Sơn nhấn mạnh.