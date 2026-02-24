Món hàng 'mua may' hút khách tại Chợ Viềng

TPO - Về du xuân tại Vụ Bản và Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình những ngày đầu năm, du khách không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội mà còn tìm đến Chợ Viềng để “mua may, bán rủi”. Ở phiên chợ độc nhất trong năm này, cây giống, thịt bò, nơm giỏ hay những món đồ cũ đều trở thành lộc xuân được săn đón, gửi gắm ước vọng về một năm mới đủ đầy, hanh thông.
Không chỉ cây cảnh, các gian hàng thịt bò, bê thui cũng tấp nập người mua. Theo quan niệm, đầu năm mua một chút “món đỏ” sẽ mang lại may mắn, thuận lợi trong làm ăn. Dù giá thịt bò tại chợ có thể nhỉnh hơn ngày thường, khoảng 280.000 đồng/kg, sức mua vẫn rất lớn. Người mua ít mặc cả, người bán cũng vui vẻ “bán lấy may”, tạo nên nét ứng xử riêng có của phiên chợ đầu xuân. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga (Phú Thọ) cho biết, năm nào cũng mua vài kg thịt bò mang về làm lộc. “Vừa có không khí xuân, vừa lấy may cho cả gia đình”, chị nói. Bên cạnh thực phẩm và cây giống, các mặt hàng như nơm, giỏ tre, nông cụ, đồ đồng, đồ gia dụng cũ… cũng thu hút đông người lựa chọn. Nhiều người tin rằng mua một món đồ đã qua sử dụng ở Chợ Viềng là cách “bán rủi”, gửi lại điều không may của năm cũ, đón năm mới nhẹ nhõm, hanh thông hơn.