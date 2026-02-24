Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Món hàng 'mua may' hút khách tại Chợ Viềng

Minh Đức - Vũ Quỳnh
TPO - Về du xuân tại Vụ Bản và Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình những ngày đầu năm, du khách không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội mà còn tìm đến Chợ Viềng để “mua may, bán rủi”. Ở phiên chợ độc nhất trong năm này, cây giống, thịt bò, nơm giỏ hay những món đồ cũ đều trở thành lộc xuân được săn đón, gửi gắm ước vọng về một năm mới đủ đầy, hanh thông.

1.jpg
Chợ Viềng, còn gọi là chợ Viềng Phủ, chợ Viềng Xuân, là phiên chợ truyền thống có lịch sử lâu đời, chỉ họp duy nhất vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Khác với những phiên chợ thường nhật, người đến Chợ Viềng không đặt nặng chuyện mua bán lời lãi. Họ đi chợ để lấy lộc đầu xuân, với quan niệm “mua may, bán rủi”. Chỉ cần một món đồ nhỏ mang về nhà cũng đủ để mở đầu năm mới bằng niềm tin tốt lành.
10.jpg
Từ không gian họp chợ xưa trước đình Ông Khổng đến khu vực Phủ Chính Tiên Hương, nay chợ đã mở rộng quy mô, trải dài dọc tuyến Quốc lộ 37B qua địa bàn Vụ Bản đến Hiển Khánh. Ngay từ chiều mùng 7 tháng Giêng, các ngả đường dẫn về khu vực chợ ken đặc người và phương tiện. Trong muôn vàn mặt hàng bày kín lối đi, cây cảnh và cây giống vẫn là lựa chọn được săn đón nhiều nhất. Từ bonsai mini, lộc vừng, sung, si đến các loại cây giống như chanh, ớt… đều thu hút đông người dừng lại chọn mua.
19.jpg
7.jpg
Theo quan niệm dân gian, mang một chậu cây xanh về nhà đầu năm là mang theo sinh khí mới, tài lộc và sự sinh sôi. Anh Nguyễn Quang Tùng (du khách Hải Phòng) cho biết năm nào cũng về Chợ Viềng mua một món lấy may. “Năm nay tôi chọn cây lộc vừng, mong công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào”, anh chia sẻ.
8.jpg
6.jpg
17.jpg

Không chỉ cây cảnh, các gian hàng thịt bò, bê thui cũng tấp nập người mua. Theo quan niệm, đầu năm mua một chút “món đỏ” sẽ mang lại may mắn, thuận lợi trong làm ăn. Dù giá thịt bò tại chợ có thể nhỉnh hơn ngày thường, khoảng 280.000 đồng/kg, sức mua vẫn rất lớn. Người mua ít mặc cả, người bán cũng vui vẻ “bán lấy may”, tạo nên nét ứng xử riêng có của phiên chợ đầu xuân. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga (Phú Thọ) cho biết, năm nào cũng mua vài kg thịt bò mang về làm lộc. “Vừa có không khí xuân, vừa lấy may cho cả gia đình”, chị nói. Bên cạnh thực phẩm và cây giống, các mặt hàng như nơm, giỏ tre, nông cụ, đồ đồng, đồ gia dụng cũ… cũng thu hút đông người lựa chọn. Nhiều người tin rằng mua một món đồ đã qua sử dụng ở Chợ Viềng là cách “bán rủi”, gửi lại điều không may của năm cũ, đón năm mới nhẹ nhõm, hanh thông hơn.

16.jpg
15.jpg
Hàng hóa phong phú, bày kín từ lối vào đến khu trung tâm. Không khí mua bán nhộn nhịp nhưng không xô bồ, bởi ở đây giá trị tinh thần quan trọng hơn chuyện hơn, thiệt. Càng về tối, dòng người đổ về Chợ Viềng càng đông, kéo dài đến rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Phiên chợ năm nay dự kiến thu hút khoảng 8 vạn lượt người về trẩy hội, mua lộc đầu xuân.
5.jpg
Minh Đức - Vũ Quỳnh
