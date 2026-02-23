Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân ùn ùn đổ về Chợ Viềng mua bán cầu may

Công Hướng

TPO - Chiều 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), khu vực Chợ Viềng, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình đã chật kín người và phương tiện. Dòng người ùn ùn đổ về phiên chợ đầu xuân với mong muốn “mua may, bán rủi”, cầu tài lộc và khởi đầu hanh thông cho năm mới.

VIDEO: Chợ Viềng nhộn nhịp trước đêm chính hội
tp-0774.jpg
tp-04412.jpg
tp-04409.jpg
Càng về chiều muộn, các tuyến đường dẫn vào trung tâm chợ Viềng (xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một. Có thời điểm, phương tiện gần như “chôn chân” nhiều phút. Lực lượng chức năng liên tục phân luồng, điều tiết giao thông để giảm áp lực tại các nút giao chính.
tp-04479.jpg
Đường vào chợ đông nghịt người đi bộ tham quan, mua sắm. Rất nhiều du khách từ các tỉnh thành lân cận cũng tranh thủ về sớm để kịp tham dự phiên chợ đặc biệt này.
tp-04564.jpg
Dọc hai bên đường, các gian hàng đã tấp nập bày bán từ chiều với nhiều mặt hàng quen thuộc như cây cảnh, nông cụ, đồ đồng, thịt bò, thịt bê….
tp-04466.jpg
tp-04453.jpg
Đặc biệt, những vật dụng gắn bó với đời sống canh tác như giỏ, đó, thúng được bày bán dày đặc, tạo nên sắc thái đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ.
tp-04439.jpg
Việc mua những nông cụ giản dị tại phiên chợ đầu xuân mang ý nghĩa cầu may, gửi gắm niềm tin vào một năm mới làm ăn hanh thông.
tp-tch04514.jpg
tp-04579.jpg
Các giao dịch diễn ra nhanh chóng, nhiều người chia sẻ, việc mua bán tại chợ Viềng mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất nên không ai đặt nặng chuyện mặc cả.
tp-04527.jpg
tp-04540.jpg
Các gian hàng cây cảnh, đặc biệt là bonsai, được bố trí thành từng khu vực riêng, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân tham quan, lựa chọn.
tp-04503.jpg
Tại nhiều gian hàng, muối được đóng thành từng túi nhỏ, trở thành mặt hàng không thể thiếu trong phiên chợ đầu xuân với ý nghĩa cầu may.
tp-0788.jpg
Theo quan niệm dân gian, thời điểm đông vui và linh thiêng nhất của Chợ Viềng là từ 0h mùng 8 Tết. Người xưa tin rằng mua bán đúng khoảnh khắc ấy sẽ mang lại nhiều may mắn nhất trong năm.
Công Hướng
