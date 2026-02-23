Người dân ùn ùn đổ về Chợ Viềng mua bán cầu may

TPO - Chiều 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), khu vực Chợ Viềng, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình đã chật kín người và phương tiện. Dòng người ùn ùn đổ về phiên chợ đầu xuân với mong muốn “mua may, bán rủi”, cầu tài lộc và khởi đầu hanh thông cho năm mới.