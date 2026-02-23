Người dân ùn ùn đổ về Chợ Viềng mua bán cầu may

TPO - Chiều 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), khu vực Chợ Viềng, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình đã chật kín người và phương tiện. Dòng người ùn ùn đổ về phiên chợ đầu xuân với mong muốn “mua may, bán rủi”, cầu tài lộc và khởi đầu hanh thông cho năm mới.
Càng về chiều muộn, các tuyến đường dẫn vào trung tâm chợ Viềng (xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một. Có thời điểm, phương tiện gần như “chôn chân” nhiều phút. Lực lượng chức năng liên tục phân luồng, điều tiết giao thông để giảm áp lực tại các nút giao chính.
Đặc biệt, những vật dụng gắn bó với đời sống canh tác như giỏ, đó, thúng được bày bán dày đặc, tạo nên sắc thái đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ.
Các giao dịch diễn ra nhanh chóng, nhiều người chia sẻ, việc mua bán tại chợ Viềng mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất nên không ai đặt nặng chuyện mặc cả.
Các gian hàng cây cảnh, đặc biệt là bonsai, được bố trí thành từng khu vực riêng, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân tham quan, lựa chọn.