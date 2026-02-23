Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Biển người đổ về đền Gióng

Duy Phạm - Ngọc Ánh

TPO - Chương trình "Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng" góp phần tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, văn hóa và khí phách anh hùng Thánh Gióng. Sự kiện diễn ra tối 23/2, quy mô lên tới 10.000 người.

Video dòng người đổ về sự kiện.
tp-1.jpg
Lễ hội Gióng đền Sóc là sự kiện quan trọng hàng năm, cũng là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của người dân địa phương.
tp-2.jpg
Chương trình Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng gắn với Lễ hội Gióng đền Sóc diễn ra tối 23/2 được kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, văn hóa và khí phách anh hùng Thánh Gióng.
tp-3.jpg
Ông Đào Anh Tú - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sóc Sơn - cho biết ban tổ chức đã xây dựng kịch bản tổng thể, rà soát các tiết mục bảo đảm chất lượng, trang trọng, phù hợp với không gian di tích.
tp-6.jpg
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là màn trình diễn của ca sĩ Đức Phúc với những ca khúc giàu cảm hứng về quê hương, đất nước như Phù Đổng Thiên Vương, Khát vọng là người Việt.
tp-7.jpg
Khoảng 19h tối 23/2, dù chương trình chưa chính thức diễn ra, dòng người đã đổ về Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc.
tp-5.jpg
Công tác tổ chức được chuẩn bị chỉn chu, người dân tới xem chương trình được lực lượng chức năng và ban quản lý di tích hướng dẫn cụ thể địa điểm gửi xe, hướng di chuyển vào khu vực sân khấu.
tp-4.jpg
Khán giả háo hức tham gia sự kiện văn hóa đặc sắc lần đầu được tổ chức ở địa phương.
tp-9.jpg
Biển người chờ đợi chương trình.
tp-8.jpg
Chương trình gồm nghi lễ dâng hương Đức Thánh Gióng tại đền Hạ, đền Mẫu, chùa Đại Bi và đền Thượng, tiếp đó là chương trình nghệ thuật với tiết mục Sử thi Thánh Gióng tái hiện huyền thoại tứ bất tử của dân tộc.
tp-11.jpg
Quy mô chương trình Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng lên tới 10.000 người.
tp-18.jpg
Khán giả trẻ mang theo cờ đỏ sao vàng.
tp-20.jpg
tp-23.jpg
tp-24.jpg
tp-25.jpg
Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 khai mạc sáng 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trước đó, theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sóc Sơn, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc đón khoảng 32.000 lượt người dân và du khách tham quan. Du khách đi lễ cầu may đầu năm từ Mùng 1 Tết.
Duy Phạm - Ngọc Ánh
#Lễ hội Gióng #đền Sóc #hội Gióng #văn hóa Việt Nam #du lịch tâm linh #nghệ thuật truyền thống #đền Thượng

