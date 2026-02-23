Biển người đổ về đền Gióng

TPO - Chương trình "Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng" góp phần tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, văn hóa và khí phách anh hùng Thánh Gióng. Sự kiện diễn ra tối 23/2, quy mô lên tới 10.000 người.
Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 khai mạc sáng 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trước đó, theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sóc Sơn, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc đón khoảng 32.000 lượt người dân và du khách tham quan. Du khách đi lễ cầu may đầu năm từ Mùng 1 Tết.