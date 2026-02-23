Hà Tĩnh: Ngư dân trúng đậm 'lộc biển' đầu năm

TPO - Khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng thì nhiều ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đã có những chuyến biển bội thu. Với họ, những ngày đầu xuân là cơ hội “hái lộc biển”, kỳ vọng một năm mới thuận buồm xuôi gió.