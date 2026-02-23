Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hà Tĩnh:

Ngư dân trúng đậm 'lộc biển' đầu năm

Hoài Nam

TPO - Khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng thì nhiều ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đã có những chuyến biển bội thu. Với họ, những ngày đầu xuân là cơ hội “hái lộc biển”, kỳ vọng một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân trúng đậm 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày. (Clip: Hoài Nam)
tp-anh-ca-1.jpg
Ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều ngư dân tại các xã ven biển như Lộc Hà, Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đã tranh thủ chuẩn bị ngư cụ, xuất bến từ sáng mùng 1 Tết. Theo bà con, dịp đầu năm hải sản xuất hiện nhiều, đặc biệt là các loại có giá trị cao như ghẹ, cá đốm, tôm tít, mực, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh khiến giá bán cũng nhỉnh hơn ngày thường.
tp-anh-ca-skhdld.jpg
Anh Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho biết, tàu của gia đình ra khơi từ sáng mùng 1 Tết. Trong một tuần qua, ngày nào thuyền của gia đình anh cũng ra biển đánh bắt hải sản gần bờ, cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
tp-anh-ca-2983.jpg
tp-anh-ca-92.jpg
Riêng trong ngày mùng 7 Tết (23/2 dương lịch), thuyền của anh Hải trúng đậm ghẹ và nhiều loại hải sản khác, mỗi chuyến biển thu hơn 6 triệu đồng.
928hsk.jpg
tp-anh-ca-kdhd.jpg
“Những ngày này, mỗi ngày gia đình tôi thả lưới một đợt rồi gỡ lưới 2–3 lần. Vì đánh bắt gần bờ, cách khoảng 1 hải lý nên thuyền ra vào liên tục. Hải sản vừa đưa lên bờ là có người chờ mua ngay. Đầu năm giá cao, tiêu thụ nhanh nên ai cũng phấn khởi. Có buổi sáng, riêng tiền bán ghẹ đã thu gần 5 triệu đồng, cộng thêm các loại hải sản khác, tổng thu trong ngày khá cao”, anh Hải chia sẻ.
tp-anh-ca-kdhsk.jpg
Theo ghi nhận, sau Tết giá hải sản tăng cao. Ghẹ loại đẹp được bán với giá khoảng 600 ngàn đồng/kg.
tp-3ubsj.jpg
Nhờ nguồn hải sản tươi sống, vừa được đánh bắt và đưa vào bờ trong ngày, hoạt động mua bán tại bãi biển diễn ra hết sức nhộn nhịp.
tp-2iuhe.jpg
tp-anh-ca-0282j.jpg
Sau nhiều giờ vươn khơi trong ngày mùng 7 Tết, thuyền của ông Lê Doãn Tiến (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) cập bến với hơn 30kg cá đục tươi rói. Khi thuyền vừa vào bờ, người thân và bà con xung quanh nhanh chóng hỗ trợ khiêng những tay lưới nặng trĩu lên bãi cát, tập trung gỡ cá, phân loại để kịp bán cho khách.
tp-anh-ca-skhdld-4922.jpg
tp-anh-ca-dkhslss.jpg
Những con cá đục còn ánh bạc, tươi rói được thương lái và người dân chờ sẵn lựa chọn ngay tại bờ. Tùy kích cỡ, mỗi kg cá được bán với giá từ 120.000 - 200.000 đồng. Nhờ chất lượng tươi ngon và đánh bắt trong ngày, số cá nhanh chóng được tiêu thụ hết.
tp-ihbsksk.jpg
Không chỉ người dân địa phương mà nhiều khách hàng từ các xã, phường khác, thậm chí ngoài tỉnh cũng tìm về tận bãi biển để hỏi mua, khiến không khí mua bán đầu Xuân thêm phần nhộn nhịp.
tp-anh-ca-92udd.jpg
Trúng đậm “lộc biển” đầu xuân, nhiều ngư dân phấn khởi, huy động thêm người phụ giúp đưa lên bờ, nhanh tay phân loại, cân bán cho khách. Nhiều gia đình thu hàng chục triệu đồng trong những ngày vươn khơi dịp Tết.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #lộc biển #trúng đậm hải sản #hải sản đầu năm mới #Bám biển xuyên Tết #ngư dân trúng đậm 'lộc' đầu năm #thu tiền triệu mỗi ngày

Xem thêm

Cùng chuyên mục