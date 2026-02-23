Ngư dân trúng đậm 'lộc biển' đầu năm

TPO - Khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng thì nhiều ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đã có những chuyến biển bội thu. Với họ, những ngày đầu xuân là cơ hội “hái lộc biển”, kỳ vọng một năm mới thuận buồm xuôi gió.
Riêng trong ngày mùng 7 Tết (23/2 dương lịch), thuyền của anh Hải trúng đậm ghẹ và nhiều loại hải sản khác, mỗi chuyến biển thu hơn 6 triệu đồng.
“Những ngày này, mỗi ngày gia đình tôi thả lưới một đợt rồi gỡ lưới 2–3 lần. Vì đánh bắt gần bờ, cách khoảng 1 hải lý nên thuyền ra vào liên tục. Hải sản vừa đưa lên bờ là có người chờ mua ngay. Đầu năm giá cao, tiêu thụ nhanh nên ai cũng phấn khởi. Có buổi sáng, riêng tiền bán ghẹ đã thu gần 5 triệu đồng, cộng thêm các loại hải sản khác, tổng thu trong ngày khá cao”, anh Hải chia sẻ.
Sau nhiều giờ vươn khơi trong ngày mùng 7 Tết, thuyền của ông Lê Doãn Tiến (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) cập bến với hơn 30kg cá đục tươi rói. Khi thuyền vừa vào bờ, người thân và bà con xung quanh nhanh chóng hỗ trợ khiêng những tay lưới nặng trĩu lên bãi cát, tập trung gỡ cá, phân loại để kịp bán cho khách.
Những con cá đục còn ánh bạc, tươi rói được thương lái và người dân chờ sẵn lựa chọn ngay tại bờ. Tùy kích cỡ, mỗi kg cá được bán với giá từ 120.000 - 200.000 đồng. Nhờ chất lượng tươi ngon và đánh bắt trong ngày, số cá nhanh chóng được tiêu thụ hết.