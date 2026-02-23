Cổ phiếu nhóm dầu khí tăng kịch trần

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Việt Linh
TPO - Hôm nay (23/3), phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ mở màn đầy hứng khởi khi VN-Index bứt phá hơn 36 điểm, lên 1.860 điểm. Tâm điểm thuộc về nhóm dầu khí với loạt mã tăng trần ngay từ đầu phiên, mang lại “lì xì” đậm cho cổ đông và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán mở màn năm mới bằng một phiên giao dịch đầy hứng khởi. Ngay trong ngày khai xuân, VN-Index bứt tốc hơn 36 điểm, vượt 1.860 điểm, tạo nền tảng tâm lý tích cực cho chặng đường phía trước. Sắc xanh lan tỏa mạnh với 280 cổ phiếu tăng giá trên HoSE, trong khi rổ VN30 ghi nhận tới 3 mã tăng kịch trần.

VN-Index tăng hơn 36 điểm trong phiên đầu năm mới.

Tâm điểm của phiên thuộc về nhóm dầu khí khi dòng tiền đổ vào mạnh mẽ ngay từ đầu giờ sáng. Hàng loạt cổ phiếu như GAS, PLX, BSR, PVD, PVC đồng loạt tăng trần, nhiều mã “trắng bên bán”. Đà bứt phá của nhóm dầu khí được củng cố nhờ sự nâng đỡ của dòng tiền.

Theo Báo cáo ngành dầu khí 6 tháng đầu năm 2026 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), cùng với nhu cầu toàn cầu phục hồi, ngành dầu khí – năng lượng được đánh giá đang bước vào một chu kỳ đầu tư mới, đặc biệt ở mảng thượng nguồn và hạ tầng khí.

Tại Việt Nam, giai đoạn 2026-2028 được đánh giá là chu kỳ tăng trưởng mới của ngành dầu khí - năng lượng, với các động lực chính gồm: Hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện; các dự án trọng điểm như Lô B - Ô Môn bước vào giai đoạn triển khai EPC cao điểm; LNG trở thành xu hướng tất yếu theo Quy hoạch điện VIII; xu thế chuyển dịch năng lượng thúc đẩy đầu tư hạ tầng khí.

Cú hích từ phán quyết thuế của Mỹ kéo cổ phiếu thủy sản tăng mạnh trong phiên khai xuân. FMC của CTCP Thực phẩm Sao Ta tăng kịch trần lên 41.350 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến tích cực này xuất hiện ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng cho kỳ rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với tôm nước ấm đông lạnh. Đối với nhóm doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc, DOC áp mức biên độ 4,58% và mức ký quỹ 4,28% (do trừ 0,3% bù trừ trợ cấp xuất khẩu). Kết quả cuối cùng này so với kết quả sơ bộ đã có sự thay đổi tích cực.

Sự đồng thuận ghi nhận ở hầu hết các ngành, cổ phiếu lớn, có sức ảnh hưởng như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Lần lượt VIC, GAS, VCB, BID, GVR… dẫn dắt thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 36,05 điểm (1,98%) lên 1.860 điểm. HNX-Index tăng 4,77 điểm (1,86%) lên 261,83 điểm. UPCoM-Index tăng 0,71 điểm (0,56%) lên 128,05 điểm.

Thanh khoản tăng trở lại, giá trị giao dịch HoSE hơn 23.400 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ đồng, tập trung vào FPT (hơn 1.140 tỷ đồng), VCB, VPB, MWG…

Việt Linh
#Chứng khoán #Dầu khí #VN-Index #Thị trường #Năng lượng #Cổ phiếu #Tăng trưởng

