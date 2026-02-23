Hàng hóa qua cảng Hải Phòng tăng mạnh dịp Tết

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết, Hải Phòng đón hơn 540 lượt tàu thuyền, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 2 triệu tấn, 169.116 Teus; lực lượng hải quan tiếp nhận hơn 790 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6 tỷ USD.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14-22/2), khu vực cảng biển Hải Phòng đón nhận hơn 540 lượt tàu biển và phương tiện thủy nội địa ra vào cảng.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 2 triệu tấn, 169.116 Teus, tăng 31% về lượt tàu thuyền, tăng 17,75% sản lượng hàng hóa (tấn) và tăng 18,95% sản lượng hàng hóa container (Teus) so với kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng hải tại cảng biển được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thực hiện tốt, xử lý thông tin qua đường dây nóng đảm bảo.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng đạt hơn 2 triệu tấn. Ảnh: Quốc Nam.

Theo Chi cục Hải quan Hải Phòng, dịp nghỉ Tết, đơn vị đã yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ. Chủ động thông báo cho các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục trong Tết và phối hợp với các kho bãi cảng, sân bay để bố trí lực lượng trực 24/7, đảm bảo thông quan thông suốt, không để tồn đọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ ngày 14/2 đến nay, Chi cục Hải quan Hải Phòng đã làm thủ tục cho 214 lượt tàu biển và 40 lượt tàu bay xuất nhập cảnh. Giải quyết thủ tục cho 5.017 lượt hành khách với 4.746 kiện (tương đương 63,3 tấn hành lý).

Tiếp nhận hơn 790 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6 tỷ USD; đã thông quan 562 tờ khai, số thuế nộp ngân sách đạt hơn 34 tỷ đồng trong dịp nghỉ Tết.

Lũy kế từ ngày 1/1 đến nay, số thu ngân sách đạt 11.578 tỷ đồng, bằng 13,75% chỉ tiêu được giao, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Chi cục Hải quan Hải Phòng cũng phối hợp thu phí hạ tầng cảng biển đạt 184,35 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hải Phòng, trong 9 ngày nghỉ Tết, thành phố thu ngân sách đạt 6.750 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ nghỉ Tết, TP Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 37.100 tỷ đồng, đạt 19,1% dự toán so với kế hoạch. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 19.500 tỷ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 11.400 tỷ và hơn 6.100 tỷ từ các khoản thu khác.