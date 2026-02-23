Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

OCB tạo dấu ấn 'Tết Tự Tin' 2026 bằng hành trình đa trải nghiệm độc đáo chưa từng có

P.V

Với hàng loạt trải nghiệm thú vị và mới mẻ, kết hợp giữa giao dịch tại quầy, trải nghiệm số và đêm nhạc Tết lần đầu tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình tri ân “Tết Tự Tin” của ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức khép lại, ghi nhận sự hưởng ứng của hàng triệu lượt khách hàng trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình “Tết Tự Tin”, OCB đồng loạt triển khai các hoạt động tri ân tại hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn quốc. Giai đoạn cận Tết ghi nhận không khí giao dịch được diễn ra sôi động với hàng nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm và bảo hiểm sức khỏe. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã trực tiếp trao tặng hàng nghìn phần quà cao cấp đến khách hàng như một lời tri ân bởi sự tin tưởng và đồng hành suốt năm qua.

z7554361174046-cea645d3a8b2073adfd9a3343c364076.jpg
z7554361174145-05af6bfcc6fab5e57baa4b1f6a09b053.jpg
Hàng loạt các hoạt động xuyên suốt từ quầy giao dịch cho đến ứng dụng OCB OMNI mang đến trải nghiệm thiết thực cho khách hàng

Song song với hoạt động tại quầy, kênh số tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Trên nền tảng ứng dụng OCB OMNI, hàng trăm nghìn lượt khách hàng tham gia quay thưởng trực tuyến, tìm ra chủ nhân của loạt giải thưởng giá trị: iPhone 17 Pro 256GB, AirPods Pro 3, cùng “cơn mưa” voucher Urbox, lì xì may mắn và điểm thưởng Omni Coins.

Đặc biệt, chương trình lì xì may mắn tiếp tục mang đến niềm vui đầu năm khi khách hàng được tham gia vòng quay mở lộc từ mùng 1 đến mùng 5 Tết (17/2 – 21/2/2026), mang đến không khí sôi động của những ngày Tết và gia tăng trải nghiệm gắn kết trên kênh số của ngân hàng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ưu đãi, chương trình “Tết Tự Tin” năm nay còn tạo dấu ấn khác biệt khi lần đầu tiên OCB mang đến đêm nhạc “Tết Tự Tin” ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ được yêu mến như: Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Duy, Tăng Phúc, LyLy, Cao Bá Hưng, thu hút hàng nghìn khán giả trực tiếp và ghi nhận hơn 20.000 lượt xem livestream trên các nền tảng số.

z7554361524423-528600f5b1460062d63bbe35cf8c24a4.jpg
Đêm nhạc “Tết Tự Tin” mang đến không gian âm nhạc đặc sắc, nơi giao thoa nét đẹp giữa các giá trị truyền thống và tính nghệ thuật đương đại

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là 26 bản phối mới được trình diễn lần đầu, mang đến không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung nhưng vẫn đậm sắc xuân. Thông qua sự kiện này, OCB không chỉ mang đến một chương trình giải trí đặc sắc, mà còn kiến tạo không gian nơi âm nhạc Việt được lan tỏa, nơi giá trị Tết truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần hiện đại – tự tin – đầy cảm hứng, đúng với thông điệp mà chương trình hướng tới.

Theo đại diện lãnh đạo ngân hàng, thay vì lựa chọn mô hình lễ hội âm nhạc sôi động quen thuộc, OCB xây dựng chương trình theo hướng trải nghiệm văn hóa, nơi các giai điệu truyền thống được làm mới thông qua những bản phối hiện đại. Cách tiếp cận này giúp âm nhạc trở nên gần gũi hơn với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời giữ tinh thần văn hóa quen thuộc của ngày Tết.

“Các chương trình tri ân khách hàng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán đã trở thành một hoạt động thường niên cũng như một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến khách hàng. Mỗi năm OCB đều nỗ lực làm mới cách tiếp cận để mang đến những trải nghiệm giá trị và đầy cảm xúc dành cho khách hàng. Và “Tết Tự Tin” 2026 là cách OCB đồng hành cùng khách hàng trong dịp năm mới, từ tài chính vững vàng đến tinh thần tích cực”. Bà Lưu Hồng Ngọc - Phó Giám đốc Khối Bán Lẻ OCB chia sẻ.

Với quy mô triển khai rộng khắp, sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ ngân hàng và trải nghiệm cảm xúc, chương trình “Tết Tự Tin” 2026 đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định cam kết của OCB trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm trên hành trình phát triển bền vững.

P.V
#OCB #Tết Tự Tin #trải nghiệm #quà tặng #âm nhạc #ngân hàng

Cùng chuyên mục