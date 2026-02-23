Thị trường Bạc trở nên sôi động khi có nhà cung cấp mới đầy uy lực

Những tuần đầu năm 2026, bạc trở thành tâm điểm trên thị trường kim loại khi mức độ quan tâm tăng mạnh cả ở quốc tế lẫn trong nước. Cùng với diễn biến giá sôi động, câu chuyện “bạc vật chất” cũng nổi lên rõ nét: người mua tìm sản phẩm có quy cách chuẩn, mẫu mã đẹp, giao dịch thuận tiện và nguồn cung ổn định. Trong bối cảnh đó, việc DOJI chính thức gia nhập thị trường với dòng sản phẩm bạc Ngân Bảo DOJI được xem là một diễn biến đáng chú ý, góp phần “khuấy động” thị trường và bổ sung lựa chọn cho khách hàng.

Từ một kênh đầu tư, tích lũy vốn được xem là “ngách”, bạc đang dần trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng cân nhắc nhờ tính linh hoạt về quy cách và phù hợp với xu hướng đa dạng hóa tài sản.

Sức mua tăng nhanh kéo theo một thực tế dễ nhận thấy: nguồn cung bạc vật chất chuẩn hóa trên thị trường chưa thực sự dồi dào, số lượng đơn vị tham gia còn hạn chế, khiến hoạt động giao dịch tại một số thời điểm rơi vào trạng thái quá tải. Nhiều khách hàng phải chờ đợi lâu hơn để nhận hàng, hoặc phải sắp xếp thời gian để hoàn tất giao dịch trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, thị trường càng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn đối với bạc đầu tư, tích trữ: sản phẩm cần có quy cách minh bạch, nguồn gốc rõ ràng, giá niêm yết dễ theo dõi.

Sự sôi động của phân khúc bạc vật chất cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn trên thị trường kim loại quý quốc tế. Nhiều dự báo gần đây cho thấy nhu cầu đầu tư bạc vật chất có xu hướng tăng, trong khi bức tranh cung - cầu toàn cầu vẫn duy trì trạng thái căng. Các tín hiệu này góp phần củng cố kỳ vọng rằng bạc sẽ tiếp tục là kênh đầu tư, tích lũy được quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt khi nhà đầu tư tìm kiếm những lựa chọn linh hoạt hơn bên cạnh vàng.

Tại Việt Nam, sự gia nhập của các thương hiệu lớn được xem là một trong những yếu tố có thể giúp thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Trong bối cảnh thị trường đang cần thêm nguồn cung chuẩn hóa, với tiềm lực mạnh mẽ về tài chính và lợi thế công nghệ, đủ khả năng cung cấp sản phẩm bạc vật chất, DOJI chính thức tham gia thị trường bạc vật chất với dòng sản phẩm Ngân Bảo DOJI, ra mắt từ mùng 8 tháng Giêng (24/2/2026). Theo tìm hiểu, DOJI cung cấp hai sản phẩm đầu tay gồm Ngân Bảo Hà (01 lượng) và Ngân Bảo Lâm (05 lượng), hướng tới nhu cầu đầu tư, tích lũy linh hoạt của nhiều nhóm khách hàng.

DOJI - Thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín chính thức gia nhập thị trường bạc vật chất với dòng Ngân Bảo DOJI, góp phần bổ sung nguồn cung sản phẩm chuẩn hóa, tăng tính minh bạch và mang đến thêm lựa chọn đầu tư, tích lũy thuận tiện cho khách hàng trong bối cảnh thị trường bạc ngày càng sôi động.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch triển khai của DOJI là định hướng “chuẩn hóa trải nghiệm mua bán” thông qua việc chủ động nguồn cung và mở rộng kênh giao dịch. Trao đổi với phóng viên, đại diện DOJI cho biết doanh nghiệp triển khai trang cập nhật giá bạc minh bạch linh hoạt, chủ động theo diễn biến của giá bạc quốc tế, tạo điều kiện để khách hàng theo dõi diễn biến và chủ động kế hoạch đầu tư, tích lũy.

"Khi tham gia thị trường bạc vật chất với dòng Ngân Bảo DOJI, doanh nghiệp định vị khác biệt ở bốn yếu tố: chuẩn chất lượng, hệ thống phân phối, nền tảng công nghệ và dịch vụ sau bán. Theo đó, Ngân Bảo DOJI được phát triển theo hướng chuẩn hóa quy cách, minh bạch thông tin và trải nghiệm giao dịch, đồng thời có cơ chế cập nhật giá công khai để khách hàng thuận tiện theo dõi như cách thị trường đã quen thuộc với giá vàng" - đại diện DOJI cho biết.

Về kênh bán, DOJI sử dụng mạng lưới Trung tâm Vàng bạc Trang sức trên toàn quốc, kết hợp ứng dụng eGold giúp khách hàng giao dịch linh hoạt, giảm thời gian chờ đợi và tối ưu trải nghiệm mua bán.

Về dịch vụ sau bán, doanh nghiệp áp dụng chính sách mua lại thuận tiện, minh bạch và chính sách đổi ngang giữa các sản phẩm theo quy đổi trọng lượng trong giai đoạn ra mắt, giúp người mua dễ chuyển đổi từ quy cách nhỏ sang quy cách lớn và ngược lại theo nhu cầu đầu tư, tích lũy. "Năm 2026, DOJI tập trung vào nhóm khách hàng đầu tư, tích lũy bền vững, nhóm mua quà tặng lưu niệm và nhóm yêu thích sưu tầm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường" - vị đại diện DOJI cho biết.

Ngoài kênh mua trực tiếp tại hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI, khách hàng có thể giao dịch qua ứng dụng eGold - giải pháp cho phép thực hiện mua bán tiện lợi, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

Khi thị trường bạc vật chất trong nước đang bước vào giai đoạn sôi động hơn, sự xuất hiện của một nhà cung cấp mới với hệ thống phân phối rộng, cơ chế niêm yết minh bạch và kênh eGold với giao dịch mua bán chuyển khoản - giao hàng vật chất, được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa áp lực nguồn cung, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người mua. Đây cũng là yếu tố được cho là sẽ thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng thuận tiện và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.