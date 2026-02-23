Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 9h sáng nay (23/2), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 184,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 87 - 89 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 88 triệu đồng/lượng…

nhan2.jpg
Giá vàng tăng cao.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn vẫn tiếp đà tăng mạnh sau Tết. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức tương đương 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 180,5 - 183 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Như vậy, giá vàng nhẫn vượt vàng miếng SJC từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.166 USD/ounce, tăng 63 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 159 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 22 - 23 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tiếp đà tăng nhẹ so với sáng qua. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 84 - 86,7 triệu đồng/kg, tăng 700.000 đồng/kg.

Bạc Ancarat niêm yết 83 - 85 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 86 USD/ounce, giảm 35 USD so với vùng đỉnh 121 USD/ounce vào cuối tháng 1.

Dù biến động giá lớn, nhu cầu mua bạc tích trữ của người dân vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng chịu nhiều hạn chế về nguồn cung. Đặc biệt, càng gần tới ngày Vía Thần tài, nhu cầu mua bạc tích trữ của người dân ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu bạc đã tung ra các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngọc Mai
#vàng nhẫn #vàng miếng #SJC #giá vàng #thị trường vàng #Vía Thần Tài #bạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục