Dự báo giá vàng ngày Vía Thần tài năm nay

TPO - Sáng 21/2, giá vàng thế giới vượt mốc 5.100 USD/ounce, thổi bùng kỳ vọng về một đợt tăng nóng mới ngay trước thềm ngày Vía Thần tài. Trong bối cảnh vàng thế giới liên tục lập đỉnh, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu giá vàng trong nước có tăng mạnh khi thị trường mở cửa trở lại sau Tết?

Giá vàng sẽ tăng mạnh?

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết quanh mốc 5.103 USD/ounce, tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết hiện vẫn đứng yên trong kỳ nghỉ Tết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn giá thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch lớn này được cho là sẽ còn biến động khi thị trường giao dịch trở lại, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua vàng dịp Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng đột biến.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, với đà tăng mạnh của thế giới, giá vàng trong nước thời gian tới sẽ biến động đáng kể. Theo ông Hiếu, nếu đặt các kênh đầu tư phổ biến hiện nay lên “bàn cân”, vàng là tài sản gây chú ý nhất nhờ mức độ tăng giá ấn tượng trong năm 2025 và tháng đầu năm 2026.

Năm 2025, kênh đầu tư vàng mang lại mức sinh lời hơn 80%, bỏ xa nhiều kênh đầu tư khác. Vì vậy, với những nhà đầu tư ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, tiếp tục nắm giữ vàng được xem là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, ông Hiếu lưu ý đầu tư không chỉ là câu chuyện lợi nhuận mà còn là bài toán an toàn và bền vững. Xét trong chu kỳ dài hơn, vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh, nhất là khi thị trường đã tăng quá nóng.

Theo dự báo của ông Hiếu, mức giá quanh 5.000 USD/ounce hiện nay có thể mới là điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới. Ông Hiếu cho rằng trong năm nay, giá vàng có khả năng đạt ít nhất 5.500 USD/ounce với xác suất khoảng 60%, và thậm chí có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce với xác suất 40%.

Giá vàng trong nước được dự đoán sau Tết tăng mạnh theo giá thế giới.

Một trong những động lực chính là xu hướng các Ngân hàng Trung ương tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối, tạo lực cầu bền vững cho thị trường toàn cầu. Tại Việt Nam, ngoài yếu tố thế giới, giá vàng còn chịu tác động bởi cung - cầu nội địa và tâm lý tích trữ mạnh vào các dịp lễ, Tết.

Lãi - lỗ thế nào khi mua vàng ngày Vía Thần tài?

Nhiều năm qua, mua vàng vào ngày Vía Thần tài đã trở thành thói quen của không ít người với quan niệm cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Tuy nhiên, xét dưới góc độ đầu tư, hiệu quả sinh lời không phải năm nào cũng giống nhau.

Ngày Vía Thần tài 2019 (14/2/2019), giá vàng nhẫn ở mức 37,25 triệu đồng/lượng. Đến năm 2020 (3/2), giá vàng nhẫn bật tăng mạnh lên 44,45 triệu đồng/lượng, cao hơn 7,2 triệu đồng so với năm trước. Năm 2021 (21/2), giá tiếp tục tăng lên mức 54,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, năm 2022 (10/2), giá giảm nhẹ còn 54,2 triệu đồng/lượng.

Từ năm 2023 trở đi, xu hướng tăng trở lại rõ rệt. Ngày 31/1/2023, vàng nhẫn ở mức 55,5 triệu đồng/lượng; đến 19/2/2024 đã tăng lên 64,7 triệu đồng/lượng. Ngày 7/2/2025, giá vọt lên 89,8 triệu đồng/lượng. Và hiện nay, giá vàng nhẫn đã quanh mốc 181 triệu đồng/lượng.

Như vậy, xét trong trung và dài hạn, người mua vàng ngày Vía Thần tài phần lớn đều có lãi đáng kể, đặc biệt nếu nắm giữ qua nhiều năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, rủi ro điều chỉnh giá vẫn hiện hữu, nhất là khi thị trường đã tăng nóng và chênh lệch trong nước - thế giới ở mức cao.

Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng giá vàng trong nước sẽ tăng theo đà thế giới khi thị trường mở cửa trở lại, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua vàng cầu may dịp Vía Thần Tài tăng mạnh. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên cân nhắc mục đích mua - cầu may hay đầu tư - để có quyết định phù hợp, tránh tâm lý “đu đỉnh” khi giá đã ở vùng cao kỷ lục.