Nhiều doanh nghiệp 'lì xì' cổ đông

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức. Mức cổ tức tiền mặt cao nhất lên tới 40%, thuộc về chủ thương hiệu Cao Sao Vàng - Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3).

Tuần làm việc đầu tiên trong năm mới, các doanh nghiệp: Công ty CP (CTCP) Thủy Điện Đăk Đoa (mã HPD), CTCP Mía đường Lam Sơn (mã LSS), CTCP Thủy điện Miền Nam (mã SHP), CTCP Cơ Điện Lạnh (REE), CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC), CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã TMG) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Trong đó, CTCP Cơ Điện Lạnh chốt 27/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2. Với hơn 541 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 541 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 3/4.

cong-ty-co-phan-co-dien-lanh-bom-no-cham-trong-dau-tu-tai-chinh1590080990-3682.jpg
Cơ điện lạnh (REE) tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền.

Năm 2025, tổng doanh thu thuần của REE đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, đạt mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập. Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 31%, đạt 3.149 tỷ đồng.

Với tỷ lệ thực hiện 15%, cổ đông CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội sắp nhận cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/2, ngày đăng ký cuối cùng là 26/2. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 10/4.

PJC là công ty con của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Doanh nghiệp đã duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục từ năm 2006 đến nay.

Ngày 27/2 tới, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico chốt ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2, thời gian thanh toán dự kiến 11/3. Vimico hiện có 18 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, tổng giá trị chi trả cổ tức là 27 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Miền Nam thông báo 27/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2. Thời gian thực hiện dự kiến 12/3. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến sẽ chi 27 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng.

Bước sang tháng 3, một trong những diễn biến đáng chú ý là CTCP Dược phẩm Trung ương 3 chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tỷ lệ 40%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3. Với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cổ phiếu). Công ty dự kiến chi gần 86 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày chi trả dự kiến 29/6.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 1962. Hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, với sản phẩm chính như Cao Sao Vàng, Sâm nhung bổ thận TW3… Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) là cổ đông lớn nhất.

Việt Linh
