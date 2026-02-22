Giá vàng nhẫn tăng mạnh phiên khai xuân

TPO - Sáng nay (22/2), nhiều cửa hàng khai xuân mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Giá vàng miếng SJC “neo” ở mức 181 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh lên 182,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Mức giá này giữ nguyên so với trước Tết.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn được các thương hiệu tăng mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với trước Tết. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với trước Tết. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 178 - 181 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn tăng mạnh sau Tết.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.103 USD/ounce, tương đương 158 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng mạnh sau Tết. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 84 - 86 triệu đồng/kg, tăng 7 triệu đồng/kg so với trước Tết.

Bạc Ancarat niêm yết 83 - 85 triệu đồng/kg, tăng 7 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 84 USD/ounce.

Ngày hôm nay, các cửa hàng vàng thương hiệu lớn mở cửa trở lại. Theo đó, các cửa hàng đều tặng túi gạo, muối cho khách.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng. Nhiều người hy vọng quý I, khi các đơn vị được nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách với thế giới. Tuy nhiên, giá vàng thế giới nhận định vẫn tăng cao, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.