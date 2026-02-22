Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng nhẫn tăng mạnh phiên khai xuân

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (22/2), nhiều cửa hàng khai xuân mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Giá vàng miếng SJC “neo” ở mức 181 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh lên 182,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Mức giá này giữ nguyên so với trước Tết.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn được các thương hiệu tăng mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với trước Tết. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với trước Tết. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 178 - 181 triệu đồng/lượng…

nhan.jpg
Giá vàng nhẫn tăng mạnh sau Tết.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.103 USD/ounce, tương đương 158 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng mạnh sau Tết. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 84 - 86 triệu đồng/kg, tăng 7 triệu đồng/kg so với trước Tết.

Bạc Ancarat niêm yết 83 - 85 triệu đồng/kg, tăng 7 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 84 USD/ounce.

Ngày hôm nay, các cửa hàng vàng thương hiệu lớn mở cửa trở lại. Theo đó, các cửa hàng đều tặng túi gạo, muối cho khách.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng. Nhiều người hy vọng quý I, khi các đơn vị được nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách với thế giới. Tuy nhiên, giá vàng thế giới nhận định vẫn tăng cao, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng nhẫn #bạc #tăng giá #thị trường vàng #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục