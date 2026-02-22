Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Xuất nhập khẩu sôi động ngay sau Tết

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu nhanh chóng trở lại nhịp sôi động. Nhiều lô hàng được thông quan ngay từ khi mở cửa làm việc, nối lại dòng chảy giao thương, tạo không khí khởi động tích cực cho thương mại đầu năm.

Theo cơ quan hải quan, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phía Trung Quốc tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày 15/2 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại các tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực Hữu Nghị, Tân Thanh và Cốc Nam. Từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), hoạt động thông quan được khôi phục, ưu tiên xử lý các lô hàng doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, qua đó nhanh chóng “giải phóng” lượng hàng tồn sau kỳ nghỉ.

Ông Nông Quang Hưng - Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI - cho biết, ngay từ mùng 3 Tết, không khí thông quan tại cửa khẩu đã sôi động trở lại. Đến mùng 5 Tết, lượng xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, chủ yếu là nông sản và hoa quả tươi. Diễn biến này phản ánh nhu cầu “xông đất” thị trường Trung Quốc của doanh nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khi các đơn hàng được đẩy nhanh để tranh thủ nhịp giao thương đầu năm.

z7552624132382-166d341ae0ead5ec23f8fe882104380a.jpg
Nhiều lô hàng nông sản "xông đất" trong năm mới.

Để đáp ứng lưu lượng phương tiện tăng nhanh trong những ngày đầu năm, lực lượng Hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh đã chủ động bố trí cán bộ, công chức trực xuyên Tết, duy trì chế độ làm việc 24/7, bảo đảm tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhanh gọn, đúng quy định. Việc tổ chức thông quan linh hoạt giúp hạn chế ùn ứ, rút ngắn thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp, đặc biệt với nhóm hàng nông sản có yêu cầu cao về thời gian và điều kiện bảo quản.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xuất nhập khẩu và quá cảnh cũng duy trì nhịp độ ổn định trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh hàng hóa, lưu lượng hành khách qua cửa khẩu tăng cao, phản ánh nhu cầu giao thương, du lịch và thăm thân giữa Việt Nam và Trung Quốc sôi động trở lại ngay sau Tết.

Nhịp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc diễn ra trong bối cảnh thương mại cả nước có dấu hiệu khởi động tích cực từ đầu năm. Số liệu sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 của nhiều địa phương công nghiệp lớn tăng mạnh, phản ánh đơn hàng xuất khẩu đã vào guồng sớm, doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và kế hoạch giao hàng.

z7552624098183-a895b96b67444d6762fcc2716b7ee566.jpgCơ quan hải quan bố trí cán bộ trực xuyên Tết để đảm bảo hàng hoá thông quan linh hoạt.

Đáng chú ý, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt khoảng 8,51 tỷ USD, vượt TPHCM với 8,12 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, Bắc Ninh cũng đứng đầu với kim ngạch khoảng 8,87 tỷ USD, trong khi TPHCM đạt 8,72 tỷ USD, đưa địa phương này tạm thời vươn lên vị trí “đầu tàu xuất khẩu” của cả nước ngay trong tháng mở màn năm 2026.

Diễn biến này cho thấy các tổ hợp sản xuất điện tử - công nghệ cao tại Bắc Ninh đã khởi động sớm, duy trì nhịp xuất hàng đều ngay sau Tết. Với vai trò “công xưởng” của nhiều tập đoàn FDI lớn trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, thiết bị thông minh, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này gắn chặt với tiến độ đơn hàng toàn cầu.

Ở chiều nhập khẩu, dòng linh kiện, máy móc tiếp tục đổ mạnh về các trung tâm sản xuất như Bắc Ninh, TPHCM, Hà Nội và Phú Thọ. Riêng Hà Nội nhập khẩu khoảng 5,01 tỷ USD trong tháng 1, cho thấy vai trò đầu mối nhập nguyên liệu, thiết bị cho chuỗi sản xuất - lắp ráp khu vực phía Bắc.

Sự gia tăng nhập khẩu đầu vào ngay từ đầu năm là chỉ báo sớm cho chu kỳ đơn hàng mới. Doanh nghiệp không “chờ đợi” sau Tết mà chủ động gom nguyên liệu, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hạn chế độ trễ thường thấy của quý I.

Xuân Phong
