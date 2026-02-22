Cả xã nhộn nhịp thu hoạch cam bù ngày Tết

TPO - Những ngày đầu năm mới, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh bước vào mùa thu hoạch cam bù - thời điểm nhộn nhịp nhất năm.
Từng đoàn xe máy, xe tải nhỏ chở đầy cam vàng óng nối nhau đổ về chợ trung tâm. Hai bên đường, những sọt cam xếp cao thu hút đông đảo người dân và thương lái đến mua bán.
Cam được người dân phân loại, đóng vào từng thùng, túi gọn gàng để khách thuận tiện lựa chọn. Những quả to, mã đẹp, vị ngọt thanh đậm thường có giá cao hơn so với loại nhỏ.
Cam bù năm nay được mùa, quả to tròn, vị ngọt thanh đậm đà nên rất được ưa chuộng để thưởng thức và làm quà biếu đầu năm. Nhiều thương lái từ các địa phương khác cũng tìm về thu mua ngay tại vườn hoặc tại chợ, khiến hoạt động mua bán càng thêm sôi động.
So với trước đây, phương thức sản xuất cam bù đã có nhiều thay đổi tích cực. Người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm truyền thống mà đã mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, từ khâu cải tạo đất, chọn giống đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên chất lượng cam đạt chuẩn.