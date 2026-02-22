Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cả xã nhộn nhịp thu hoạch cam bù ngày Tết

Hoài Nam

TPO - Những ngày đầu năm mới, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh bước vào mùa thu hoạch cam bù - thời điểm nhộn nhịp nhất năm.

tet-cam-dkhsns.jpg
Ngày 21/2 (mùng 5 Tết), khắp các tuyến đường dẫn vào xã Kim Hoa rộn ràng cảnh người dân tất bật chở cam ra chợ trung tâm tiêu thụ. Thời điểm này, cam chín vàng óng, vị ngọt thanh đặc trưng nên được nhiều người lựa chọn làm quà biếu đầu năm.
tp-tet-cam-skhsnsdkk.jpg
tp-tet-cam-khsioo.jpg
Từng đoàn xe máy, xe tải nhỏ chở đầy cam vàng óng nối nhau đổ về chợ trung tâm. Hai bên đường, những sọt cam xếp cao thu hút đông đảo người dân và thương lái đến mua bán.
tp-tet-cam-skhowo.jpg
tp-tet-cam.jpg
Cam được người dân phân loại, đóng vào từng thùng, túi gọn gàng để khách thuận tiện lựa chọn. Những quả to, mã đẹp, vị ngọt thanh đậm thường có giá cao hơn so với loại nhỏ.
tp-tet-cam-skhsieo.jpg
Theo người dân địa phương, thời điểm này cam bù được nhiều người tìm mua để làm quà biếu và phục vụ nhu cầu thị trường sau Tết. Sức tiêu thụ tăng mạnh khiến hoạt động mua bán trở nên sôi động hơn hẳn so với ngày thường.
tp-tet-cam-skhsksnd.jpg
tp-tet-cam-jshiop.jpg
Cam bù năm nay được mùa, quả to tròn, vị ngọt thanh đậm đà nên rất được ưa chuộng để thưởng thức và làm quà biếu đầu năm. Nhiều thương lái từ các địa phương khác cũng tìm về thu mua ngay tại vườn hoặc tại chợ, khiến hoạt động mua bán càng thêm sôi động.
tp-tet-cam-skhk.jpg
Bà Nguyễn Thị Thủy (trú thôn 5, xã Kim Hoa) cho biết, dịp này gia đình thu hoạch cam theo từng sọt để bán lẻ cho người dân có nhu cầu làm quà biếu, sử dụng trong những ngày sau Tết. Năm nay, vườn cam của gia đình cho sản lượng hơn 5 tấn, với giá bán bình quân từ 40.000 – 70.000 đồng/kg, dự kiến mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng.
tp-tet-cam-skhsndk.jpg
Theo lãnh đạo xã Kim Hoa, địa phương hiện có hơn 1.000 ha trồng cam với trên 450 hộ dân tham gia sản xuất. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và khí hậu đặc trưng vùng đồi núi, cùng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, sản lượng cam bù năm nay ước đạt trên 1.000 tấn, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.
tp-tet-cam-3938.jpg
tp-tet-cam-skhskbds.jpg
So với trước đây, phương thức sản xuất cam bù đã có nhiều thay đổi tích cực. Người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm truyền thống mà đã mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, từ khâu cải tạo đất, chọn giống đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên chất lượng cam đạt chuẩn.
Hoài Nam
