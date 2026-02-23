Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Tận dụng ánh sáng tự nhiên lan tỏa toàn bộ không gian của ngôi nhà hơn 120m2

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tọa lạc tại phường trung tâm TPHCM, The Soulmate với tổng diện tích hơn 120m2 được hoàn thiện như một “ngôi nhà” hiện diện lặng lẽ luôn dõi theo nhịp sống thường ngày của gia đình bốn thành viên.

Toàn bộ không gian được thiết kế định hình lại theo layout “chữ L” bao gồm khu vực sinh hoạt chung và ba phòng ngủ: một phòng ngủ master dành cho cha mẹ, một phòng ngủ của 2 cậu nhỏ và một phòng ngủ phụ linh hoạt sử dụng để nghỉ ngơi hoặc tận dụng để làm việc tại nhà khi cần thiết. Cách bố trí này giúp khu vực sinh hoạt chung và cả khu vực nghỉ ngơi riêng tư đều được kết nối với nhau, không chỉ vậy KTS còn tận dụng ánh sáng tự nhiên ngoài trời lan tỏa toàn bộ không gian của ngôi nhà.

01-panomax-bia.jpg
12-pd.jpg
5td.jpg
2-pd.jpg
3-pd.jpg

Khu vực sinh hoạt chung, KTS sắp đặt một khoảng mở tự nhiên tựa như “trái tim” của ngôi nhà nơi mọi sinh hoạt được diễn ra hằng ngày như: Bữa sáng vội vàng , bữa cơm chiều gia đình, hay những khoảng lặng nghỉ ngơi quây quần cùng nhau… Thay vì tách rời từng khu vực riêng biệt, KTS chọn kết nối liền mạch để ánh sáng tự nhiên mỗi sáng có thể lan tỏa nơi chiếc sofa và len lỏi nơi bàn ăn chung để làm nổi bật lên phần đường cong phần tường mềm mại, đêm xuống phần những ánh đèn được đặt để tinh tế tạo nên một cảm giác ấm áp.

15-td.jpg
14pd.jpg
11-pd.jpg
16-pd.jpg
19-pd.jpg
17-pd.jpg
18-pd.jpg

Đến với hành lang, thay vì chỉ đơn thuần là một lối đi KTS chọn cách biến nơi đây thành một khoảng dừng nghỉ chân. Bức tường cong cùng mảng kính trong suốt được thêm vào một chút cây xanh nhỏ được đặt khéo léo để giúp lối đi này trở thành trục kết nối giữa các phòng ngủ với nhau.

23-24-ghep.jpg
22-pd.jpg
26pd.jpg

Phòng ngủ master của gia chủ được sử dụng màu sắc trung tính mềm mại nhấn thêm chút đường cong nơi mảng trần làm tổng thể không gian diệu đi trông thấy, giúp ba mẹ có thể nghỉ ngơi sau ngày đi làm mệt mỏi, đặc biệt nơi đây ba mẹ có thể quan sát con thông qua một ô cửa sổ.

34-pd.jpg
32-pd.jpg
35-pd.jpg
29pd.jpg
30-pd.jpg
36pd.jpg

Bên cạnh đó, phòng ngủ phụ được KTS thiết kế tối giản và linh hoạt với nhiều vai trò khác nhau không đóng khung một công năng cố định. Khi cần, nơi đây trở thành phòng ngủ yên tĩnh cho người thân ghé thăm hoặc những ngày làm việc tại nhà thì không gian nơi đây biến hóa thành một nơi làm việc riêng tư, đủ tách biệt để tập trung nhưng vẫn mang một sự kết nối nhẹ nhàng.

45-pd.jpg
45.jpg
47-pd.jpg

Trái ngược với phòng ba mẹ thì phòng ngủ của hai cậu chủ nhỏ tựa như một thế giới của siêu anh hùng Hulk nay được thu nhỏ lại. Cách chúng mình tận dụng và lồng ghép gam màu xanh, vốn không chỉ là thẩm mỹ mà còn là sở thích của bé nữa,... Thiết kế giường tầng, cầu thang,.. các chi tiết đều được KTS xử lý kỹ lưỡng để an toàn cho bé tự do chơi đùa, khám phá và cùng nhau lớn lên trong không gian mà mình đã từng mơ ước.

38-td.jpg
41-pt.jpg
40-td.jpg
42-td.jpg
39-td.jpg
43-pd.jpg

Với KTS, những âm thanh quen thuộc tiếng đồ chơi rơi rớt, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng nói yêu thương của cả nhà đều dần tạo nên một The Soulmate hoàn thiện nhất. Lần này, chúng mình không tìm cách tạo ra một hình mẫu lý tưởng cho không gian sống, mà lựa chọn đồng hành cùng gia đình, để ngôi nhà lớn lên theo đúng nhịp sống của những người ở trong đó chậm rãi, ấm áp và bền vững theo thời gian.

Thúy Hiền
1618 Design Studio
#Panomax River Villa #Quận 7 #nhà ở #gia đình #căn hộ #ngôi nhà #nhịp sống

