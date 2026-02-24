Hơn một triệu lượt khách đến Lễ hội Đường sách dịp Tết

TPO - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ với doanh thu gần 8,2 tỷ đồng, hơn 83.700 bản sách được bán ra và trên một triệu lượt khách tham quan trong 8 ngày.

Sau 8 ngày diễn ra, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã đạt tổng doanh thu gần 8,2 tỷ đồng. Ban tổ chức lễ hội ghi nhận 17.754 tựa sách được tiêu thụ, tương ứng 83.728 bản sách bán ra. Doanh thu và sản lượng phát hành tập trung cao nhất từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Một số tựa sách được bạn đọc quan tâm nhiều, gồm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh), Tuổi thơ ở Đông Dương, Lịch sử Việt Nam bằng hình (tiếng Anh và tiếng Việt), Tư duy ngược, Tư duy mở…

Du khách, người dân đến đường sách TPHCM trong Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), lần đầu tiên được tổ chức tại ba không gian: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu). Tổng diện tích tổ chức hơn 13.600 m2, thu hút 30 đơn vị tham gia.

Tại phường Sài Gòn, lễ hội tổ chức hơn 80 hoạt động gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop. Nổi bật là không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề Rừng tre kể chuyện, trưng bày nhiều ấn phẩm giá trị về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh cùng bộ Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh gần 70 tựa sách.

Bên cạnh đó, lễ hội còn giới thiệu không gian sách công nghệ như AI, AR, thư viện số, thể hiện xu hướng đọc trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tại phường Bình Dương, điểm nhấn là triển lãm báo xuân, góc ông đồ cho chữ và sân chơi đọc sách, kể chuyện dành cho thiếu nhi.

Ở phường Vũng Tàu, không gian trưng bày tập trung giới thiệu tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng, thành tựu kinh tế biển và hoạt động tuyên truyền đối ngoại về biển đảo.

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì với hình thức đa dạng hơn. Người dân có thể nhận sách bằng cách quét mã nhận sách nói, nhận qua máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) hoặc nhận trực tiếp tại gian hàng. Gần 2.000 bản sách, báo và tạp chí đã được trao tặng.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 16 tổ chức lễ hội. Sự kiện tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng sau sáp nhập địa giới hành chính.