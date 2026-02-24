Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Sách

Google News

Hơn một triệu lượt khách đến Lễ hội Đường sách dịp Tết

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ với doanh thu gần 8,2 tỷ đồng, hơn 83.700 bản sách được bán ra và trên một triệu lượt khách tham quan trong 8 ngày.

Sau 8 ngày diễn ra, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã đạt tổng doanh thu gần 8,2 tỷ đồng. Ban tổ chức lễ hội ghi nhận 17.754 tựa sách được tiêu thụ, tương ứng 83.728 bản sách bán ra. Doanh thu và sản lượng phát hành tập trung cao nhất từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Một số tựa sách được bạn đọc quan tâm nhiều, gồm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh), Tuổi thơ ở Đông Dương, Lịch sử Việt Nam bằng hình (tiếng Anh và tiếng Việt), Tư duy ngược, Tư duy mở

duong-sach.jpg
Du khách, người dân đến đường sách TPHCM trong Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), lần đầu tiên được tổ chức tại ba không gian: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu). Tổng diện tích tổ chức hơn 13.600 m2, thu hút 30 đơn vị tham gia.

Tại phường Sài Gòn, lễ hội tổ chức hơn 80 hoạt động gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop. Nổi bật là không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề Rừng tre kể chuyện, trưng bày nhiều ấn phẩm giá trị về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh cùng bộ Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh gần 70 tựa sách.

Bên cạnh đó, lễ hội còn giới thiệu không gian sách công nghệ như AI, AR, thư viện số, thể hiện xu hướng đọc trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tại phường Bình Dương, điểm nhấn là triển lãm báo xuân, góc ông đồ cho chữ và sân chơi đọc sách, kể chuyện dành cho thiếu nhi.

Ở phường Vũng Tàu, không gian trưng bày tập trung giới thiệu tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng, thành tựu kinh tế biển và hoạt động tuyên truyền đối ngoại về biển đảo.

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì với hình thức đa dạng hơn. Người dân có thể nhận sách bằng cách quét mã nhận sách nói, nhận qua máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) hoặc nhận trực tiếp tại gian hàng. Gần 2.000 bản sách, báo và tạp chí đã được trao tặng.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 16 tổ chức lễ hội. Sự kiện tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng sau sáp nhập địa giới hành chính.

Về lượng khách tham quan: Đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) đón hơn một triệu lượt khách. Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) thu hút khoảng 100.000 lượt khách. Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) ghi nhận gần 15.000 lượt khách tham quan và tham dự các hoạt động.

Anh Nhàn
#Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 #Doanh thu và tiêu thụ sách #Chủ đề và hoạt động lễ hội #Không gian văn hóa và trưng bày sách #Chuyển đổi số trong văn hóa đọc #Các hoạt động cộng đồng và trải nghiệm #Tác động du lịch và lượng khách tham quan #Lan tỏa văn hóa đọc sau sáp nhập #Các tựa sách nổi bật và giới thiệu

Xem thêm

Cùng chuyên mục