Xem cận cổ vật 5 lần bị lấy trộm rồi quay trở lại bản làng trong sự ngỡ ngàng

TPO - Giữa đại ngàn xứ Nghệ, pho tượng Phật bằng đồng và chiếc vạc cổ hàng trăm năm tuổi nhiều lần bị kẻ gian đánh cắp. Thế nhưng, điều khó lý giải là sau mỗi lần “mất tích”, các cổ vật ấy lại trở về trong sự ngỡ ngàng của người dân.