Xem cận cổ vật 5 lần bị lấy trộm rồi quay trở lại bản làng trong sự ngỡ ngàng

TPO - Giữa đại ngàn xứ Nghệ, pho tượng Phật bằng đồng và chiếc vạc cổ hàng trăm năm tuổi nhiều lần bị kẻ gian đánh cắp. Thế nhưng, điều khó lý giải là sau mỗi lần “mất tích”, các cổ vật ấy lại trở về trong sự ngỡ ngàng của người dân.
Đến nay, sau nhiều lần bị đánh cắp, pho tượng không còn nguyên vẹn. Phần chóp trên đỉnh đầu đã mất và được thay bằng vật liệu khác. Phía trước ngực của tượng có một vết nứt nhỏ do những lần bị kẻ gian trộm phá hoại.
Trong khoảng 50 năm qua, chiếc vạc này đã 5 lần bị lấy trộm. Tuy nhiên, sau mỗi lần bị kẻ gian lấy đi, chiếc vạc cổ đều được mang trả lại trước sự ngỡ ngàng của người dân.