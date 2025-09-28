Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Khai mạc Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam

Như Ý

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam nhiệm kì VI (2025 – 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, với gần 300 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời tham dự, đại diện cho các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên Vocotruyen từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Võ cổ truyền Việt Nam là kết tinh tinh hoa võ học dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phản ánh ý chí kiên cường, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Võ cổ truyền không chỉ là phương tiện rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc mà còn là di sản văn hóa quý báu, góp phần làm rạng rỡ bản sắc văn hoá Việt Nam.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, cùng nỗ lực của các địa phương, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Phong trào tập luyện ngày càng lan tỏa sâu rộng; nhiều giải đấu trong nước và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế, đồng thời quảng bá hình ảnh Võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới.

mgm6531.jpg
Khai mạc đại hội là màn trống hội.
mgm6585.jpg
Tiếp đó là những màn múa võ cổ truyền của các môn phái.
mgm6605.jpg

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khóa VI, nhiều chuyên đề khoa học và thực tiễn sẽ được các Phó Giáo sư, Tiến sĩ – mà chính họ đồng thời là Võ sư, Huấn luyện viên và nhà quản lý Vocotruyen Việt Nam – trình bày.

Những chuyên đề này không chỉ khẳng định vị thế của Vocotruyen trong đời sống văn hóa – xã hội, mà còn mở ra những định hướng quan trọng cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

mgm6654.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến biểu dương những nỗ lực, tâm huyết của các thế hệ võ sư, huấn luyện viên, võ sinh, cùng sự chung tay của các địa phương và toàn thể hội viên Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.
z7058272488192-84becdc1276ed1e872bdd3abf758576a.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V.

Tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khóa VI. Ông Nguyễn Ngọc Anh khẳng định: "Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới là những người có đủ tâm, tài, trí, lực để dẫn dắt phong trào, đưa Võ cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo võ sư, môn sinh trong cả nước".

mgm6744.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới.
mgm6725.jpg
Những người có đủ tâm, tài, trí, lực để dẫn dắt phong trào, đưa Võ cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo võ sư, môn sinh trong cả nước.
mgm6691.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới .
Như Ý
#Võ thuật Cổ truyền Việt Nam #Đại hội Võ thuật #Võ sư Việt Nam #Phát triển võ cổ truyền #Bảo tồn di sản văn hóa #Liên đoàn Võ thuật Việt Nam #Hội nhập quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục