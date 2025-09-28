Khai mạc Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam nhiệm kì VI (2025 – 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, với gần 300 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời tham dự, đại diện cho các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên Vocotruyen từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Võ cổ truyền Việt Nam là kết tinh tinh hoa võ học dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phản ánh ý chí kiên cường, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Võ cổ truyền không chỉ là phương tiện rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc mà còn là di sản văn hóa quý báu, góp phần làm rạng rỡ bản sắc văn hoá Việt Nam.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, cùng nỗ lực của các địa phương, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Phong trào tập luyện ngày càng lan tỏa sâu rộng; nhiều giải đấu trong nước và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế, đồng thời quảng bá hình ảnh Võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới.

Khai mạc đại hội là màn trống hội.

Tiếp đó là những màn múa võ cổ truyền của các môn phái.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khóa VI, nhiều chuyên đề khoa học và thực tiễn sẽ được các Phó Giáo sư, Tiến sĩ – mà chính họ đồng thời là Võ sư, Huấn luyện viên và nhà quản lý Vocotruyen Việt Nam – trình bày.

Những chuyên đề này không chỉ khẳng định vị thế của Vocotruyen trong đời sống văn hóa – xã hội, mà còn mở ra những định hướng quan trọng cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến biểu dương những nỗ lực, tâm huyết của các thế hệ võ sư, huấn luyện viên, võ sinh, cùng sự chung tay của các địa phương và toàn thể hội viên Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V.

Tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khóa VI. Ông Nguyễn Ngọc Anh khẳng định: "Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới là những người có đủ tâm, tài, trí, lực để dẫn dắt phong trào, đưa Võ cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo võ sư, môn sinh trong cả nước".

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới.

