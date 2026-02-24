Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội 'chốt' thời gian giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long và Lĩnh Nam

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ, lãnh đạo các phường Đông Ngạc, Vĩnh Hưng đã chốt thời gian hoàn thành GPMB nhiều dự án trọng điểm vốn đã kéo dài nhiều năm.

Chiều 23/2, phường Đông Ngạc tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường mở rộng để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác GPMB Dự án xây dựng đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.

Theo UBND phường Đông Ngạc, dự án có tổng mức đầu tư dự án là 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB là 1.673 tỷ đồng.

Tại phường Đông Ngạc, tổng diện tích dự kiến thu hồi thực hiện dự án 19,2 ha liên quan đến 681 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Hiện nay, phường đã phê duyệt thu hồi là 15,93 ha; còn 367 trường hợp chưa thực hiện phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường GPMB.

232-1771843810.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đang được đẩy nhanh tiến độ GPMB

Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Ngô Văn Nam yêu cầu UBND phường tập trung hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trong tháng 2/2026; phấn đấu bàn giao tối thiểu 90% diện tích mặt bằng trước ngày 15/3 và hoàn thành 100% GPMB trước 31/3.

Tại phường Vĩnh Hưng, Thường trực Đảng ủy cũng đã tổ chức kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam.

Theo báo cáo, gói thầu số 01: Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông, đoạn từ đê Nguyễn Khoái đến đường Đỗ Mười (Vành đai 3) dài khoảng 200m, đã hoàn thành nhiều hạng mục, như: nền đường, kè đá, hệ thống thoát nước, rải bê tông mặt đường lớp dưới, lát hè, lắp đặt cột điện chiếu sáng, trồng cây xanh.

Đối với gói thầu số 07 đoạn từ đê Nguyễn Khoái đến đường Đỗ Mười đã hoàn thành kéo rải đấu nối tuyến tạm, thu hồi dây dẫn hạ thế sau TBA Lĩnh Nam 2. Đoạn chợ Lòng Thuyền đã hoàn thành đào, đúc móng di chuyển tạm hạ thế tại cọc 144 TBA Lĩnh Nam 3.

UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, công tác GPMB của dự án hiện vẫn đang gặp một số khó khăn. Ví như một số hộ dân chưa đồng thuận về phương án bồi thường, hỗ trợ; nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác GPMB, quyết tâm đưa dự án về đích trước 31/12/2026.

Thanh Hiếu
#Hà Nội #Dự án trọng điểm #Giải phóng mặt bằng #Đường Lĩnh Nam #Đường Tây Thăng Long

