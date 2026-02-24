Hà Nội xử phạt hàng quán vi phạm ATTP tại Phủ Tây Hồ sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Phường Tây Hồ đã kiểm tra và xử phạt hành chính 6 cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm quy định an toàn thực phẩm, với tổng số tiền 20,5 triệu đồng.

Liên quan đến thông tin một số cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm ăn liền tại các khu di tích, trong đó có Phủ Tây Hồ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), ngày 24/2, UBND phường Tây Hồ - Hà Nội cho biết, đã xử phạt 6 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 20,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/2, báo Tiền Phong phản ánh tình trạng bày bán thực phẩm ăn liền tại một số khu di tích, trong đó có Phủ Tây Hồ, nhưng không có biện pháp che đậy, đảm bảo vệ sinh ATTP.

Sau khi báo phản ánh, trong ngày 23/2 (tức ngày 7 tháng Giêng), lực lượng chức năng phường Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 6 cơ sở, gồm 3 cơ sở dịch vụ ăn uống và 3 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm quy định về ATTP.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn nhưng không đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay; cống rãnh thoát nước thải tại cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín; bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh; thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn...

Các cơ sở bị xử phạt đều được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết.

Theo UBND phường Tây Hồ, Phủ Tây Hồ là một trong những điểm di tích thu hút rất đông du khách thập phương đến chiêm bái và du xuân trong dịp Tết Nguyên Đán. Tại khu vực Phủ Tây Hồ hiện có 16 cơ sở dịch vụ ăn uống và tập trung nhiều cơ sở thức ăn đường phố.

Phường Tây Hồ xác định Phủ Tây Hồ là “điểm nóng” về ATTP nên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ ATTP. Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, các đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra 15 cơ sở. Trong đó, phường đã xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền phạt là 44,5 triệu đồng.