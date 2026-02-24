Hà Nội: Xuyên đêm nạo vét bùn trên sông Kim Ngưu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sông Kim Ngưu, sông Cầu Bây (phường Long Biên), sông Tô Lịch (đoạn hạ lưu) đang được khẩn trương nạo vét ngày đêm theo lệnh khẩn cấp của TP Hà Nội.

Ngày 24/2, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị đang tổ chức thi công nạo vét đoạn hạ lưu sông Kim Ngưu nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, đơn vị huy động đồng bộ phương tiện, nhân lực để triển khai trên chiều dài hơn 300m. Trên bờ, một xe hút bùn 4 tấn, 4 xe téc 7 tấn cùng 1 xe nước phục vụ thay nước làm mát cho máy hút hoạt động liên tục. Dưới lòng sông, một máy múc được bố trí trên phao nổi, phối hợp nhịp nhàng với tổ vận hành trên bờ để tiến hành nạo vét bùn thải, khơi thông dòng chảy.

z7558891584785-f6b7a64fddcecdb93de8d1f18e336f63.jpg
Công nhân xuyên đêm nạo vét bùn lắng tại hạ lưu sông Kim Ngưu đêm 23/2

Quá trình thi công được diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Bùn thải sau khi hút được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về nơi xử lý theo đúng quy định, tránh phát tán mùi và rơi vãi ra môi trường.

Đến thời điểm này, công ty đã nạo vét được khối lượng hơn 23.000m3 bằng dây chuyền nạo vét cơ giới trên sông. Thời gian tiến độ hoàn thành hết tháng 5/2026.

z7558891527722-f2553247e8bde34163f9e6a261358987.jpg
Xe téc và xe hút bùn hoạt động liên tục chở bùn nạo vét ra khỏi khu vực sông

Cùng với đó, sông Kim Ngưu dự kiến bắt đầu được nạo vét trong tháng 3/2026. Sông Cầu Bây (phường Long Biên), sông Tô Lịch (đoạn hạ lưu) cũng đang được nạo vét theo lệnh khẩn cấp của TP Hà Nội.

Việc nạo vét các dòng sông có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng ứ đọng nước, nhất là khi bước vào mùa mưa. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần cải thiện chất lượng nước, từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.

Trần Hoàng
