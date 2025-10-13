Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Hà Nội: Không có chỗ chôn thải bùn nên việc nạo vét sông hồ phải dừng lại

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội sẽ triển khai khẩn cấp việc nạo vét các con sông, hồ điều hòa của thành phố. Tuy nhiên do không có chỗ chôn thải bùn nên buộc phải dừng lại. Do đó, UBND TP đề nghị sở nhanh chóng giao đất cho nhà đầu tư để khởi công xây dựng nhà máy xử lý bùn thải của thành phố trong năm 2025.

Sáng 13/10, tại lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã, TP Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi về bãi rác lớn nhất Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nhà máy điện rác Seraphin và nhà máy điện rác Sóc Sơn thu gom được 6.000 tấn rác/ngày, đêm. Tuy nhiên một ngày Hà Nội thải ra 7.600 tấn rác, trên thực tế có thể lên đến trên 8.000 tấn. Do đó, một lượng rác lớn hàng ngày vẫn phải chôn lấp. Vì vậy, ông Thanh đề nghị Tập đoàn Thiên Ý sớm khởi công giai đoạn 2 của nhà máy điện rác Sóc Sơn với công suất hơn 1.000 tấn/ngày, đêm. Lãnh đạo TP đề nghị tập đoàn khởi công sớm, nếu được thì khởi công ngay trong năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ về nhà máy điện rác thứ 2 tại xã Trung Giã, Hà Nội

Ngoài ra, Chủ tịch TP đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường sớm hoàn thiện quy trình đấu thầu nhà máy rác thứ hai để phối hợp cùng với Nhà máy điện rác Sóc Sơn đào lên toàn bộ bãi rác cũ đã chôn lấp. "Hiện nay chúng ta có khoảng 1 triệu tấn rác cũ nằm trên một khuôn viên 500 ha đất. Nếu giai đoạn 2 nhà máy điện rác Sóc Sơn cộng với nhà máy mới cùng đi vào hoạt động thì dự kiến trong vòng 5-7 năm Hà Nội sẽ xử lý xong 1 triệu tấn rác đang hiện hữu, đang được chôn, chất như núi ở bãi rác Sóc Sơn", ông Thanh nói.

Ông Thanh hy vọng sau 5, 7 năm tới, Hà Nội sẽ có một khuôn viên 500 ha làm một khu vực sinh thái, thể thao phục vụ cho cộng đồng, người dân.

Một nội dung khác được Chủ tịch Hà Nội giao Sở Nông nghiệp Môi trường là việc tìm chỗ chôn bùn thải để nạo vét các dòng sông. Ông Thanh cho biết, Hà Nội sẽ triển khai khẩn cấp việc nạo vét các con sông, hồ điều hòa của thành phố. Tuy nhiên do không có chỗ chôn thải bùn nên buộc phải dừng lại. Do đó, UBND TP đề nghị sở nhanh chóng giao đất cho nhà đầu tư để khởi công xây dựng nhà máy xử lý bùn thải của thành phố trong năm 2025.

