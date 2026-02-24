Dâu tây 'nhuộm đỏ' nhiều chợ ở Thủ đô, giá rẻ chưa từng có

TPO - Từng được xem là loại quả “sang chảnh”, chỉ xuất hiện trong giỏ quà biếu hay trên những kệ hàng nhập khẩu, dâu tây nay bất ngờ phủ đỏ khắp các khu chợ, cửa hàng hoa quả và cả các sàn thương mại điện tử với mức giá rẻ chưa từng có. Chỉ từ 40.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể mang về cả cân dâu tây đỏ mọng.

Những ngày này, đi qua các tuyến phố ở Hà Nội, từ chợ dân sinh đến các cửa hàng trái cây, đâu đâu cũng bắt gặp những khay dâu tây đỏ tươi bắt mắt. Trên các hội nhóm bán hàng online, dâu tây được rao bán với đủ kích cỡ: loại bi ve, bi nhỡ, quả to và cả loại “VIP”. Giá dao động 40.000 – 100.000 đồng/kg tùy chất lượng và hình thức.

Dâu tây Sơn La giá rẻ thu hút người tiêu dùng.

Tại một cửa hàng hoa quả ở Phạm Ngọc Thạch, chủ cửa hàng – cho biết, dâu tây năm nay về nhiều hơn hẳn so với các mùa trước. “Đây là dâu tây Sơn La, đang vào chính vụ nên sản lượng rất lớn. Hằng ngày tôi nhập vài tạ, bán hết luôn trong ngày. Giá rẻ nên khách mua rất thoải mái, có người lấy cả 5-7kg một lúc,” chủ cửa hàng nói.

Nhiều tiểu thương cho biết, những năm gần đây, diện tích trồng dâu tây ở các vùng như Mộc Châu, Mai Sơn (Sơn La) được mở rộng đáng kể, kỹ thuật canh tác cũng được cải thiện nên nguồn cung dồi dào hơn. Đúng thời điểm cuối năm, thời tiết thuận lợi khiến dâu chín rộ, quả đỏ đều, mọng nước. Khi cung vượt cầu, giá bán tất yếu giảm mạnh.

Chỉ cần 20.000 đồng đã có thể mua được một hộp dâu tây 500 gam.

Không chỉ tiểu thương phấn khởi vì hàng dễ bán, người tiêu dùng cũng hào hứng. Chị Phạm Thu Trang (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, gia đình chị vốn rất thích dâu tây nhưng trước đây chỉ dám mua lác đác vì giá cao. “Trước đây, dâu trong nước chưa trồng được nhiều, chỉ có dâu nhập khẩu, giá lúc nào cũng dao động 150.000-200.000 đồng/hộp 500 gam. Năm nay, chỉ vài chục nghìn, tôi tranh thủ đặt gần chục kg về làm mứt, làm bánh, ép nước cho các con. Dâu Việt có mùi thơm rất đặc trưng, chua ngọt vừa phải, ăn không bị gắt”, chị Trang cho hay.

Dâu tây từ lâu được ưa chuộng nhờ hương vị thanh mát và có thể chế biến thành nhiều món như sinh tố, sữa chua dâu, bánh, mứt ...

Dâu tây Sơn La chua ngọt vừa phải, có mùi thơm đặc trưng.

Tuy nhiên, giữa thị trường “vàng thau lẫn lộn”, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo cần tỉnh táo khi chọn mua. Theo các tiểu thương có kinh nghiệm, dâu tây Sơn La thường có kích thước không đồng đều, quả to nhỏ lẫn lộn và được phân loại khi đóng hộp 0,5kg.

Dâu tây Sơn La thường có kích thước không đồng đều.

Trong khi đó, một số loại dâu nhập khẩu giá rẻ thường có quả dài, dẹt hơn, màu đỏ nhạt hoặc đỏ sẫm bất thường, khi cầm có cảm giác cứng. Cuống dài, lá dễ héo. Về hương vị, dâu Sơn La có mùi thơm rõ rệt, vị ngọt pha chút chua thanh, còn dâu kém chất lượng thường nhạt, xốp, thiếu độ mọng nước.

Đặc biệt, dâu tây trong nước không bảo quản được lâu. Nếu để ngoài nhiệt độ thường 1-2 ngày quả đã thâm, lá héo. Bảo quản ngăn mát tủ lạnh cũng chỉ giữ được vài ngày. Ngược lại, một số loại dâu nhập khẩu có thể tươi đến cả tuần, thậm chí 7-10 ngày mà ít biến đổi.

Người tiêu dùng cần cân nhắc, lựa chọn kỹ khi xuống tiền mua dâu.

Theo giới kinh doanh, giá dâu tây có thể biến động nhanh do đặc thù mùa vụ ngắn. Khi chính vụ qua đi, sản lượng giảm, giá sẽ tăng trở lại. Vì vậy, thời điểm này được xem là “cơ hội vàng” cho những ai yêu thích loại quả đỏ mọng này.