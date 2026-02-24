Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

TPO - Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo lộ trình của Trung ương. Đồng thời hoàn thành sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo bộ máy “Tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026. Trong đó, Thành phố xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, là yếu tố đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ 11% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ phận "một cửa" phường Đống Đa

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hà Nội đặt mục tiêu Chỉ số PAR INDEX xếp trong nhóm tỉnh, Thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 86%, trong đó bảo đảm từ 90% trở lên người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% thời gian xử lý các quy trình liên thông; 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa về thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện và được sửa đổi, hoàn thiện.

Đặc biệt, Thành phố xác định xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trụ cột quan trọng trong cải cách hành chính năm 2026. Mục tiêu đề ra là 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị công việc tổng thể và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, cơ quan tương đương sở và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

UBND TP phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo lộ trình của Trung ương. Đồng thời hoàn thành sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo bộ máy “Tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”.

Trong đó tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ các Sở, ban, ngành đảm bảo một đầu mối xuyên suốt, không trùng chéo giữa các cơ quan, đơn vị. Rà soát sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Tổ chức đánh giá 1 năm hiệu quả của thực hiện tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội trên cơ sở điều chuyển các Điểm phục vụ hành chính công thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn TP về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội quản lý.

Đồng thời, tổ chức sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức xã, phường, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ...

